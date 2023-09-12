جوجل تقوم بتحديث تقرير قوائم علامات تبويب التسوق في Search Console

أجرت Google تحديثات على تقرير قوائم علامات تبويب التسوق في Search Console، مما يوفر للتجار القدرة على تتبع حالات قوائمهم واكتشاف فرص النمو. تهدف الإضافات الأخيرة إلى علامة التبويب "التسوق"، والتي تم تقديمها في نوفمبر، إلى مساعدة البائعين في عرض منتجاتهم بشكل فعال.

يوفر التقرير المنقح في قوائم علامة التبويب "التسوق" للتجار تنبيهات عندما لا تظهر منتجاتهم في علامة التبويب "التسوق" في Google بسبب مشكلات مختلفة. يعمل نظام الإشعارات هذا كآلية إنذار مبكر، مما يمكّن الشركات من معالجة أي مشكلات قد تمنع عرض منتجاتها في بحث Google.

علاوة على ذلك، يحدد التقرير المحدث الفرص المتاحة للتجار لزيادة النقرات وتحسين تصنيف منتجاتهم على Google. على سبيل المثال، قد يقترح أن تقدم الشركات المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بسياسات الشحن والإرجاع لتعزيز تجربة المستهلك. يمكن لهذه الأداة مساعدة التجار في تحسين ظهور منتجاتهم على محرك البحث الرائد.

للوصول إلى هذه الميزات الجديدة في تقرير قائمة علامة تبويب التسوق، يحتاج التجار إلى ربط ممتلكاتهم في Search Console بحساب Merchant Center. ويمكن لأي مالك موقع على Search Console يتمتع بحقوق المشرف لحساب Merchant Center المقابل إنشاء هذا الارتباط. بمجرد الانتهاء، يمكن لجميع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى موقع Search Console الاستفادة من الإمكانات المضافة حديثًا.

تخطط Google لطرح هذه التحديثات تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يُنصح التجار بمراجعة قسم قوائم علامة التبويب "التسوق" في Search Console لمعرفة مدى توفرها واتباع الإرشادات لدمج هذه الميزات.

يعكس هذا التحسين التزام Google المستمر بتعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية لأصحاب المتاجر عبر الإنترنت. بفضل الميزات الجديدة في علامة التبويب "التسوق"، يمكن لمستخدمي Google Merchant Center وSearch Console توقع نهج أكثر بساطة وفعالية لإدارة قوائم منتجاتهم وتوسيعها.

مصادر:

– مدونة جوجل للتسوق (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)