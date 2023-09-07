يتوقع ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن الذكاء الاصطناعي هو التحول التكنولوجي التالي

سلط الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، الضوء مؤخرًا على أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في منشور بالمدونة، مشيرًا إلى أن لديه القدرة على تجاوز تأثير الإنترنت نفسه. مع اقتراب شركة جوجل من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، هناك تحول في التركيز نحو تبني القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تغامر فيها جوجل بالذكاء الاصطناعي. وضعت الشركة بصمتها في هذا المجال من خلال الاستحواذ على DeepMind في عام 2014. ومع ذلك، أثار ظهور ChatGPT التابع لشركة OpenAI إلحاحًا داخل Google، مما أدى إلى زيادة الجهود والموارد المخصصة لمبادرات الذكاء الاصطناعي. حتى أن بيتشاي أعلن عن "الرمز الأحمر" وأصبح لاري بيج أكثر انخراطًا في قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي.

استجابةً لمشهد الذكاء الاصطناعي المتطور، قامت جوجل بتطوير برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والمسمى Bard. علاوة على ذلك، من المقرر إطلاق نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي يسمى "Gemini" والذي سيتنافس بشكل مباشر مع نموذج GPT الخاص بـ OpenAI. وهذا يدل على التزام Google بكونها لاعبًا مهمًا في ثورة الذكاء الاصطناعي.

ويرى بيتشاي أن الذكاء الاصطناعي هو محفز للإبداع البشري والابتكار على نطاق غير مسبوق. وفي منشور مدونته، أكد مجددًا التزام الشركة برعاية الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، ومواءمته مع مهمة Google المتمثلة في جعل التكنولوجيا مفيدة ومفيدة للجميع.

مع احتفال شركة جوجل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، هناك إشارة واضحة إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل التكنولوجيا. يؤكد بيان بيتشاي على تفاني الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة ومسؤولية في العقد المقبل وما بعده.

وبشكل عام، سلط ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والتزام الشركة بتسخير قوتها لصالح البشرية. يبدو المستقبل واعدًا حيث تستعد Google لبدء فصل جديد في رحلتها اللامعة.

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