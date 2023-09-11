تقدم Google ميزة التدقيق اللغوي على Gboard: أداة كتابة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يتلقى خيار لوحة المفاتيح الشهير Google لنظام Android، Gboard، مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة. في مؤتمر مطوري I/O 2023 الأخير، كشفت Google عن خططها لتعزيز Gboard باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة. ومن بين هذه الإضافات الجديدة خيار “التدقيق اللغوي”، المتوفر حاليًا لمختبري النسخة التجريبية فقط.

ومع التحديث القادم للإصدار 13.4، ستبدأ ميزة التدقيق اللغوي في الظهور على الإصدار التجريبي من Gboard لنظام Android. ستكون هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي موجودة في مكان مناسب في شريط أدوات لوحة المفاتيح وتهدف إلى مساعدة المستخدمين في التحقق من النص بحثًا عن الأخطاء الإملائية والنحوية.

وفقًا للتقارير، تم رصد ميزة التدقيق اللغوي لأول مرة على Pixel Fold، حيث تعرض رسالة مطالبة "Fix it" جنبًا إلى جنب مع رمز Google للذكاء الاصطناعي المولد. عند تحديد هذا الخيار، يتم تقديم شرح منبثق لإعلام المستخدمين بأنه سيتم إرسال النص الخاص بهم إلى Google للمعالجة عند تمكين الميزة.

يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على خيار "التدقيق" داخل شريط أدوات Gboard، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بتحليل النص وتقديم اقتراحات لإصلاح أي أخطاء إملائية أو نحوية تم اكتشافها، بالإضافة إلى إضافة علامات الترقيم. التصحيحات المقترحة مصحوبة بزر "إصلاح المشكلة"، والذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لتصحيح الأخطاء تلقائيًا.

تتمتع هذه الميزة الجديدة بالقدرة على استبدال وظيفة التصحيح التلقائي الحالية، مما يوفر اقتراحات أكثر دقة ومخصصة للسياق لتحسين النص. بالإضافة إلى ذلك، ترددت شائعات بأن جوجل تعمل بنشاط على تطوير المزيد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لـ Gboard، مثل منشئ الملصقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وميزة "النغمة" التي تمكن المستخدمين من إعادة كتابة الرسائل بنغمات مختلفة، تتراوح من الرسمية إلى غير الرسمية. .

يعكس تقديم Google لميزة التدقيق اللغوي على Gboard التزامها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وتوفير أدوات مفيدة للكتابة الفعالة والخالية من الأخطاء. التحديثات القادمة جاهزة لإحداث ثورة في الطريقة التي نستخدم بها لوحات المفاتيح لدينا، مما يجعل مهام الكتابة أكثر متعة وإنتاجية.

مصادر:

– 9to5Google (المقالة المصدر)