يشاع أن Google Tensor G3 يستخدم طريقة تغليف جديدة لتحسين الأداء

واجهت شرائح Tensor من Google بعض التحديات من حيث الأداء والكفاءة في الماضي. أدت مشكلات المودم وارتفاع درجة الحرارة إلى ضعف قوة الإشارة وضعف عمر البطارية لهواتف Pixel. ومع ذلك، مع الإصدار القادم من Google Tensor G3، يبدو أن الشركة تتخذ خطوات لمعالجة هذه المشكلات.

وفقًا للشائعات، فإن هاتف Pixel 8، الذي سيحتوي على شريحة Tensor G3، سيتضمن تصميمًا أساسيًا جديدًا وأجهزة محسنة. بالإضافة إلى ذلك، اقترح أحد مستخدمي Twitter المسمى @Tech_Reve أن شريحة G3 ستستخدم طريقة تعبئة جديدة تسمى FO-WLP (التغليف على مستوى رقاقة الرقاقة)، ​​وهي الأولى من نوعها لشركة Foundry من سامسونج. تهدف طريقة التغليف هذه إلى تقليل الحجم الإجمالي للرقاقة مع تحسين أدائها الحراري.

يمكن أن يؤدي اعتماد طريقة التغليف FO-WLP إلى تحسين الأداء العام لشريحة Tensor G3 بشكل كبير. كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت الجيل السابق هي ميله إلى الحرارة الزائدة، خاصة في درجات حرارة الصيف الحارة. مع تطبيق طريقة التغليف الجديدة، يجب أن تكون الشريحة أكثر كفاءة وأقل عرضة لتراكم الحرارة.

تم الإبلاغ عن تطبيق سامسونج لطريقة التغليف FO-WLP لأول مرة بواسطة DigiTimes، وهو يدل على تغيير في عملية التصنيع للشركة. ومن خلال توظيف أحد الخبراء المخضرمين في شركة TSMC، تهدف سامسونج إلى تعزيز قدراتها على إنتاج الرقائق.

من المقرر أن تكشف جوجل النقاب عن هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro، وكلاهما مدعوم بشريحة Tensor G3، في 4 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، فقد قدمت الشركة بالفعل نظرة خاطفة على الأجهزة، بما في ذلك Pixel Watch. 2.

باختصار، يشاع أن شريحة Google Tensor G3 القادمة لهواتف Pixel ستعتمد طريقة تغليف FO-WLP جديدة، مما سيؤدي إلى تحسين أدائها الحراري وكفاءتها الإجمالية. إلى جانب تحسينات الأجهزة الأخرى والتطورات في عملية التصنيع في سامسونج، من المتوقع أن تقدم شريحة G3 تحسينات كبيرة على سابقاتها.

مصادر:

– [تويتر @Tech_Reve] (غير متوفر)

- [DigiTimes] (غير متوفر)