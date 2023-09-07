جوجل تثير Pixel 8 Pro وPixel Watch 2 قبل حدث 4 أكتوبر

شاركت Google مؤخرًا مقطع فيديو تشويقيًا بعنوان "لقد انتهى مؤتمر W8 تقريبًا" قبل حدثه في 4 أكتوبر. يعرض الفيديو هاتفي Pixel 8 Pro وPixel Watch 2. ويدور شعار الشركة المألوف ذو الأربعة ألوان حتى يتم دمج حرف "oo" ليشكل الرقم 8، ويعرض لوحة ألوان زرقاء/خضراء/أرجوانية مرتبطة عادةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل SGE و ساعدني في الكتابة. يشير التعليق المصاحب بشكل مسلي إلى أن "الإيقاع الكهربائي المحيط يتصاعد مع الترقب" خلال هذا المقطع.

يقدم الفيديو التشويقي بعد ذلك عرضًا عن قرب لجهاز Pixel 8 Pro المصنوع من البورسلين/الأبيض ونتوء الكاميرا الخاص به، مما يكشف عن أن الطلبات المسبقة ستكون متاحة في 4 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يعرض الفيديو لفترة وجيزة ساعة Pixel Watch 2، التي يبدو أنها تشبه سابقتها بنفس موصل النطاق والتصميم المقبب. ومن غير الواضح من الفيديو ما إذا كان الجهاز أصبح أنحف من زوايا معينة.

ومن الجدير بالذكر أن تصميم التاج الدوار في Pixel Watch 2 يبدو أكثر سلاسة واستدارة مقارنة بطراز الجيل الأول، في حين يبدو الجذع أرق. يبدو أيضًا أن الزر الجانبي الموجود فوق الجذع أقل وضوحًا.

يختتم الفيديو التشويقي بإلقاء نظرة على Pixel Buds Pro المتطابقة ذات اللون الخزفي ولقطة أخرى لـ Pixel 8 Pro. باختصار، تشير جوجل صراحةً إلى أن هذا الحدث سيتضمن ثلاثة منتجات، اثنان منها عبارة عن إصدارات جديدة تمامًا. ومع ذلك، هناك أيضًا توقع لتحديث برنامج كبير لسماعات الرأس.

المصدر: [Google تثير Pixel 8 Pro وPixel Watch 2 قبل حدث 4 أكتوبر] (مقالة مصدر بدون عنوان URL)