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جوجل تسخر من iPhone 15 لاعتماد USB-C متأخرًا

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
جوجل تسخر من iPhone 15 لاعتماد USB-C متأخرًا

وجهت شركة Google ضربة أخرى لشركة Apple في أحدث حملة إعلانية للفيديو. يُظهر الفيديو الذي يحمل عنوان "Spa Day" أن هاتفي Google Pixel وApple iPhone يجريان محادثة وسط أجواء تشبه المنتجع الصحي. طوال المحادثة، يسلط Pixel الضوء بشكل هزلي على تأخر iPhone في اعتماد بعض الميزات، بما في ذلك شحن USB Type-C.

يعد الفيديو جزءًا من حملة Google الإعلانية المستمرة #BestPhonesForever، والتي تهدف إلى وضع أجهزة Pixel الخاصة بها على أنها متفوقة على iPhone. في الفيديو، يظهر هاتف Pixel وiPhone وهما يتحدثان مع بعضهما البعض، مع وجود شرائح الخيار التي تغطي وحدات الكاميرا الخلفية الخاصة بهما.

في حين أن هاتف Pixel يتباهى بالميزات التي تلقاها في الماضي، فإن هاتف iPhone يعترف بخجل بأنه متخلف من حيث التقدم التكنولوجي. أخيرًا، يقدم iPhone تلميحًا حول ميزة رئيسية قادمة، والتي يخمنها Pixel بشكل صحيح على أنها منفذ USB-C. يسخر هذا المرجع الواضح من تأخر Apple في اعتماد تقنية USB-C في سلسلة iPhone 15.

تجدر الإشارة إلى أن قرار شركة Apple بالتحول إلى USB-C مدفوع بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة. في السابق، كانت شركة Apple تستخدم منفذ Lightning الخاص بها في هواتفها الذكية. سيؤدي الانتقال إلى USB-C إلى مواءمة Apple مع معايير الصناعة، مما يتيح الشحن ونقل البيانات بشكل أسرع.

تستمر حملة إعلانات الفيديو التابعة لشركة Google في انتقاد شركة Apple بشكل هزلي، وتسليط الضوء على أوجه القصور الملحوظة في iPhone مقارنة بأجهزة Pixel الخاصة بها. وفي حين أن شركة آبل لم ترد بشكل مباشر على الفيديو، فمن الواضح أن المعركة من أجل التفوق على الهواتف الذكية بين عمالقة التكنولوجيا لا تزال مستمرة.

مصادر:
– قناة جوجل على اليوتيوب

By مامفو بريشيا

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