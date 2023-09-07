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جوجل تختبر الألعاب القابلة للتشغيل عبر الإنترنت على YouTube

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
جوجل تختبر الألعاب القابلة للتشغيل عبر الإنترنت على YouTube

يقال إن جوجل تختبر ميزة جديدة تسمى Playables على YouTube والتي ستسمح للمستخدمين بلعب الألعاب عبر الإنترنت مباشرة من النظام الأساسي. يتم حاليًا اختبار الميزة على موقع YouTube، وكذلك على تطبيقات iOS وAndroid.
وفقًا لشركة Google، فإن الألعاب القابلة للتشغيل هي ألعاب يمكن تشغيلها مباشرة على YouTube على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. سيرى المستخدمون المشاركون في التجربة قسمًا يسمى "العناصر القابلة للتشغيل" على صفحة YouTube الرئيسية، إلى جانب محتوى آخر. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي معلومات حول الألعاب المحددة التي ستكون متاحة خلال مرحلة الاختبار الأولي، والتي ستقتصر على عدد صغير من المستخدمين.
يأتي تقديم Playables على YouTube بعد دخول Google غير الناجح في صناعة الألعاب من خلال خدمة البث Stadia. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت سابقًا أن التجربة ستبدأ بلعبة واحدة تسمى Stack Bounce، وهي لعبة أركيد حيث يقوم اللاعبون بتحطيم الطوب المكدس أفقيًا بالكرة. يشير هذا إلى أن Google ربما تستهدف سوق الألعاب غير الرسمية بهذه الميزة الجديدة.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت الألعاب القابلة للتشغيل ستتقدم إلى ما بعد مرحلة الاختبار، حيث أن جوجل لديها تاريخ من التخلي عن المشاريع. ومع ذلك، من المحتمل أن تجذب هذه المبادرة الجديدة المزيد من المستخدمين إلى YouTube وتوفر خيارات ترفيهية إضافية للمشاهدين.
التعاريف:
1. الألعاب القابلة للتشغيل: الألعاب التي يمكن تشغيلها مباشرة على YouTube على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.
مصادر:
– 9to5google
- وول ستريت جورنال

By روبرت أندرو

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