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جوجل تثير Pixel 8 و Pixel 8 Pro قبل إطلاق iPhone 15 من Apple

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
جوجل تثير Pixel 8 و Pixel 8 Pro قبل إطلاق iPhone 15 من Apple

تثير شركة Google ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا الاستهلاكية من خلال التشويق لهواتفها الذكية القادمة Pixel 8 وPixel 8 Pro. وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب، كشفت الشركة أن الهواتف ستكون متاحة للطلب المسبق في نفس يوم الإعلان عنها: 4 أكتوبر. وبينما يقدم الفيديو القليل من المعلومات حول الميزات والمواصفات المحددة للأجهزة، فإنه بمثابة تصميم ندف لبناء الترقب.

لمزيد من الإثارة، أصدرت Google أيضًا صفحة مقصودة جديدة على متجر Google تعرض Pixel 8/8 Pro وPixel Watch 2. ويصف النص البديل للصورة على الصفحة ألوان الطرازات المعروضة مثل Rose وPorcelain. .

تأتي هذه الخطوة الأخيرة من Google في أعقاب سلسلة من التسريبات المتعمدة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة. أحد الأمثلة على ذلك هو جهاز محاكاة Pixel 360 Pro بزاوية 8 درجة، والذي سمح للزوار بمشاهدة الجهاز من جميع الزوايا. أكد هذا التسريب بعض الميزات التي ترددت شائعات سابقًا مثل مستشعر درجة الحرارة وفتحة بطاقة SIM الفعلية وخيارات الألوان.

أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Pixel 8 Pro المتطور سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع إمكانيات محسنة في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل مقدمة من شركة Sony. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وجود بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 27 واط.

تخطط Google للكشف رسميًا عن Pixel 8 وPixel 8 Pro في حدث سيعقد في 4 أكتوبر في مدينة نيويورك. تعد الدعوة بأن الحدث سيقدم أحدث الإضافات إلى مجموعة أجهزة Pixel من Google.

المصادر: إنجادجيت، 9to5Google

By غابرييل بوتا

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