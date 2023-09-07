حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

جوجل تكشف عن سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 قبل الإطلاق

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
جوجل تكشف عن سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 قبل الإطلاق

فاجأت شركة Google الجميع بالكشف عن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro وPixel Watch 2 قبل شهر من الموعد المتوقع. تم إصدار مقطع فيديو يعرض عرضًا بزاوية 360 درجة لكلا الهاتفين، وسيكونان متاحين للطلب المسبق مباشرة بعد حدث الإطلاق Made by Google في 4 أكتوبر.

وبينما لم يكن هناك الكثير من التكهنات حول المظهر المادي للأجهزة، يؤكد الفيديو النسخة الخزفية التي تم تسريبها مسبقًا من Pixel 8 Pro، بالإضافة إلى الخيار الوردي للإصدار القياسي. يسلط الفيديو أيضًا الضوء على اختلاف الحجم بين Pixel 8 وPixel 8 Pro، مع وجود شائعات تشير إلى شاشة أصغر قليلاً لجهاز Pixel 8 مقارنةً بسابقه.

وبالإضافة إلى الهواتف، فقد ظهر فيديو ثانٍ يؤكد وجود حزام من الخزف لساعة Pixel Watch 2، والذي يتطابق مع هاتف Pixel 8 Pro. يتيح هذا الكشف عن الأجهزة لشركة Google عرض التصميم والميزات دون الكثير من الغموض المحيط بها.

ومن غير الواضح لماذا اختارت جوجل الكشف عن الهواتف مبكرًا، لكنه يمنحها فرصة لتوليد الإثارة والترقب لحدث الإطلاق القادم. وكما هو الحال دائمًا، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا أن تقدم سلسلة Pixel نصائح محايدة ومستقلة بشأن ما يجب شراؤه.

مصادر:
– مراجعات موثوقة

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

تكنولوجيا

مرشحات Bloom Gold Diffusion الجديدة للمصورين السينمائيين

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

الطرح المثير للجدل لـ Google Privacy Sandbox

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

تعرض الصين الخفي لأسهم S&P 500

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

تكنولوجيا

مرشحات Bloom Gold Diffusion الجديدة للمصورين السينمائيين

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
الأخبار

يتفاعل الإنترنت مع المفاهيم الخاطئة حول انقراض الديناصورات

سبتمبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

البرامج التلفزيونية والأفلام المخفية على Prime Video

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
الأخبار

ESPN تكشف عن مساحة الاستوديو المُجددة لـ SportsCenter

سبتمبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات