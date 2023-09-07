جوجل تكشف عن سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 قبل الإطلاق

فاجأت شركة Google الجميع بالكشف عن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro وPixel Watch 2 قبل شهر من الموعد المتوقع. تم إصدار مقطع فيديو يعرض عرضًا بزاوية 360 درجة لكلا الهاتفين، وسيكونان متاحين للطلب المسبق مباشرة بعد حدث الإطلاق Made by Google في 4 أكتوبر.

وبينما لم يكن هناك الكثير من التكهنات حول المظهر المادي للأجهزة، يؤكد الفيديو النسخة الخزفية التي تم تسريبها مسبقًا من Pixel 8 Pro، بالإضافة إلى الخيار الوردي للإصدار القياسي. يسلط الفيديو أيضًا الضوء على اختلاف الحجم بين Pixel 8 وPixel 8 Pro، مع وجود شائعات تشير إلى شاشة أصغر قليلاً لجهاز Pixel 8 مقارنةً بسابقه.

وبالإضافة إلى الهواتف، فقد ظهر فيديو ثانٍ يؤكد وجود حزام من الخزف لساعة Pixel Watch 2، والذي يتطابق مع هاتف Pixel 8 Pro. يتيح هذا الكشف عن الأجهزة لشركة Google عرض التصميم والميزات دون الكثير من الغموض المحيط بها.

ومن غير الواضح لماذا اختارت جوجل الكشف عن الهواتف مبكرًا، لكنه يمنحها فرصة لتوليد الإثارة والترقب لحدث الإطلاق القادم. وكما هو الحال دائمًا، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا أن تقدم سلسلة Pixel نصائح محايدة ومستقلة بشأن ما يجب شراؤه.

مصادر:

– مراجعات موثوقة