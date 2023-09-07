يمكن لـ Google Pixel 8 أن يتفوق على Samsung مع 5 سنوات من التحديثات

مع اقتراب إطلاق Google Pixel 8 وPixel 8 Pro، هناك مجال واحد يُشاع أنه يضع Google فوق منافسيها. إذا كانت الشائعات صحيحة وأعلنت جوجل عن تحديثات لمدة 4 أو 5 سنوات لهواتف Pixel الخاصة بها، فستكون متقدمة على سامسونج بسنتين من حيث دعم البرامج.

توفر Google حاليًا 3 سنوات من تحديثات نظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية لهواتف Pixel الخاصة بها. بدأ هذا الجدول مع Pixel 6 وPixel 6 Pro واستمر مع الإصدارات اللاحقة. في السابق، كانت Google تقدم 3 سنوات من تحديثات نظام التشغيل و3 سنوات فقط من التحديثات الأمنية.

من ناحية أخرى، تقدم سامسونج 4 تحديثات لإصدار Android و5 سنوات من التحديثات الأمنية. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأن سامسونج تقود الطريق فيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، إلا أنه عند مقارنتها بهواتف Pixel من Google، فإن كلتا العلامتين التجاريتين ينتهي بهما الأمر بالحصول على نفس إصدار Android بحلول نهاية دورة حياة الهاتف.

السبب الرئيسي لذلك هو أن سامسونج تطلق هواتف بإصدار Android متأخر، بينما تطلق Google أفضل هواتفها بأحدث إصدار Android. ومن ثم، فإن أول تحديث لإصدار Android ترسله سامسونج هو ببساطة اللحاق بهواتف Google. بعد ذلك، توفر كل من Samsung وGoogle ثلاثة تحديثات أخرى لإصدار نظام التشغيل، مما يؤدي إلى نفس نقطة النهاية.

هناك استثناء لهواتف السلسلة A من Google، والتي لا تواكب إصدارات Pixel المتطورة من حيث إصدار Android النهائي. يتم إطلاق هواتف السلسلة A عادةً في منتصف دورة إصدار Android وتتطلب تحديثًا للإصدار الجديد، على غرار هواتف Samsung.

مع هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro القادمين، يُشاع أن Google تتفوق على Samsung من حيث دعم البرامج. على الرغم من أن التفاصيل المحددة ليست معروفة بعد، إلا أن هذا يعني المزيد من التحديثات لفترة أطول من الوقت. مع إمكانية الحصول على 4 أو 5 تحديثات لإصدارات Android، يمكن أن تُحدث Google ثورة في تجربة تحديث Android.

عندما يتم إطلاق هاتف Pixel 8 Pro في أكتوبر، سيأتي مزودًا بنظام Android 14 المثبت مسبقًا. إذا تلقى 4 تحديثات أخرى للإصدار، فسيتم تحديثه إلى Android 18 بحلول عام 2027. ومع 5 سنوات من التحديثات، يمكن أن يصل إلى Android 19 بحلول عام 2028. وهذا يتجاوز تشكيلة سامسونج الحالية، والتي من غير المتوقع أن تتجاوز Android 17.

إذا التزمت جوجل بإجراء حتى 4 تحديثات لإصدار Android على هاتف Pixel 8، فسيؤدي ذلك إلى رفع تجربة تحديث Android بشكل كبير. لذلك، إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تطالب جوجل بحق بلقب "ملك تحديثات أندرويد".

مصادر:

- جدول تحديث البيكسل: [المصدر]

- جدول تحديثات سامسونج: [المصدر]