Google Pixel 8 وPixel 8 Pro قادمان إلى الهند: تاريخ الإطلاق والمواصفات المتوقعة

أعلنت شركة جوجل أن الهواتف الذكية Google Pixel 8 وPixel 8 Pro ستكون متاحة قريبًا في الهند. أصدرت الشركة مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا يعرض هاتف Pixel 8 الذكي باللون الوردي، مما يشير إلى خيارات الألوان المختلفة المتاحة.

سيتم إطلاق كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro رسميًا في 4 أكتوبر. وستبدأ الطلبات المسبقة للهواتف في 5 أكتوبر. وكما هو الحال في السنوات السابقة، سيتم بيع الهواتف الذكية من خلال Flipkart.

بالإضافة إلى الهواتف الذكية، قامت جوجل أيضًا بالتشويق لإصدار Google Pixel Watch 2. كما عرض الإعلان التشويقي زوجًا من سماعات الأذن التي تشبه Google Pixel Buds Pro. هناك تكهنات بأن الشركة قد تقدم نسخة محدثة من سماعات الأذن الخاصة بها أو تطلق متغيرات ألوان جديدة تتوافق مع هواتف Pixel الذكية.

تشير التقارير إلى أن Pixel 8 سيكون متاحًا بأربعة خيارات للألوان: Hazel وObsidian وRose وMint. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم Pixel 8 Pro بثلاثة ألوان: Obsidian وPorcelain وMint. تم العثور على صورة مسربة لجهاز Pixel 8 Pro باللون الخزفي في قائمة متجر Play.

أما بالنسبة للمواصفات، فمن المتوقع أن يتم تشغيل كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بواسطة معالج Tensor G3. يشاع أن هاتف Pixel 8 Pro سيتضمن ميزة الفيديو Night Sight، مما يعزز قدرات الكاميرا بشكل أكبر.

بشكل عام، فإن الإطلاق القادم لهاتفي Google Pixel 8 وPixel 8 Pro في الهند يجلب الإثارة لعشاق الهواتف الذكية الذين يتوقون لتجربة أحدث العروض من Google.

مصادر:

- سيتم إطلاق Google Pixel 8 وPixel 8 Pro في الهند في 4 أكتوبر، والطلبات المسبقة اعتبارًا من 5 أكتوبر: Flipkart - 91mobiles.com

– تسريب هاتف Google Pixel 8 Pro باللون الخزفي: تقرير – Gadgets 360