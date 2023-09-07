سلسلة Google Pixel 8: المواصفات المسربة والأسعار المتوقعة

من المقرر أن تظهر سلسلة Google Pixel 8 المرتقبة لأول مرة رسميًا في 4 أكتوبر، وينتظر الكثيرون وصولها بفارغ الصبر. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم يقين يحيط بإصدار هذه الهواتف الرائدة في السوق الهندية. بينما تم إطلاق الطرازات السابقة مثل Pixel 7 في الهند، حالت تحديات سلسلة التوريد دون إصدار Pixel 6. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم طرح سلسلة Pixel 8 في الهند أم لا، وتشير التكهنات إلى أداء سلسلة Pixel 7 في العام المقبل. البلاد كعامل حاسم.

تشير المعلومات المسربة إلى أن أسعار Pixel 8 وPixel 8 Pro قد تكون أعلى في أوروبا مقارنة بالطرز السابقة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الهندية تميل إلى أن تكون أقل قليلاً من تلك الموجودة في الأسواق الأوروبية. من المتوقع أن يكلف هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت حوالي 60,000 روبية إلى 65,000 روبية في الهند. من ناحية أخرى، يُشاع أن هاتف Pixel 8 Pro سيبدأ بحوالي 1,10,220،128،XNUMX روبية لتخزين XNUMX جيجابايت.

بالانتقال إلى المواصفات المسربة، من المتوقع أن يتميز هاتف Pixel 8 بشاشة AMOLED أصغر مقاس 6.17 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 1,400 شمعة. سيتم تشغيله على مجموعة شرائح Tensor G3 الرائدة من الجيل التالي من Google، مقترنة بتخزين UFS 4.0 للوصول بشكل أسرع إلى الملفات. قد يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر وقت الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن هاتف Pixel 8 سيدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 11 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. تشمل الميزات الأخرى بطارية تبلغ سعتها 4,485 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع ودعم الشحن اللاسلكي.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة QHD + 120 هرتز LTPO OLED وتصميم مشابه لهاتف Pixel 7 Pro العام الماضي. قد يتكون إعداد الكاميرا الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 49 ميجابكسل. من المتوقع أن يشتمل هاتف Pixel 8 Pro على Google Tensor G3 SoC، وبطارية تبلغ سعتها 4,950 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي، وميزات بارزة مثل شريحة أمان Titan، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، ومستشعر لمراقبة درجة الحرارة، ومستشعر داخلي. عرض الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

في حين أن هذه المواصفات المسربة والأسعار المتوقعة توفر بعض المعلومات عن سلسلة Google Pixel 8 القادمة، فمن المهم الإشارة إلى أنها ليست رسمية وقد تكون عرضة للتغيير. سيتم الكشف عن التفاصيل الرسمية، بما في ذلك الأسعار للسوق الهندية، في 8 أكتوبر في حفل الإطلاق.

مصادر:

- TheTechOutlook

- المرشد باراس جوغلاني