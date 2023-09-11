جوجل تطلق مشروع العقود المستقبلية الرقمية لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وحلول السياسة العامة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق مشروعها للمستقبل الرقمي، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الباحثين وحلول السياسات العامة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذراعها الخيري Google.org، أنشأت الشركة صندوقًا بقيمة 20 مليون دولار لتقديم المنح لمراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية التي تركز على خبرة الذكاء الاصطناعي. يسعى المشروع إلى معالجة الفوائد والتحديات المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفقا لبريجيت هوير، مديرة Google.org، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تبسيط حياتنا ومعالجة التحديات المجتمعية المعقدة، مثل الوقاية من الأمراض، والتخطيط الحضري، والتنبؤ بالكوارث. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن العدالة والتحيز والمعلومات الخاطئة والأمن ومستقبل العمل.

تهدف Google إلى تمويل المفكرين المستقلين الذين يستكشفون موضوعات مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تأثيره على الأمن العالمي، ودوره في تعزيز أمن المؤسسات والمؤسسات، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على العمالة، ونقل القوى العاملة إلى وظائف تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، واستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي. من أجل الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهياكل الحوكمة الفعالة التي تعزز الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي.

يشمل المستفيدون الأوائل من صندوق المستقبل الرقمي منظمات بارزة مثل معهد أسبن، ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وعمل المستقبل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد آر ستريت. وأكدت جوجل أن الصندوق سيدعم المنظمات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الشراكات والمبادرات العالمية.

لقد اكتسب مفهوم "الذكاء الاصطناعي المسؤول" اهتمامًا متزايدًا مع تسارع التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. في وقت سابق من هذا العام، قام اللاعبون الرئيسيون في صناعة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جوجل، وOpenAI، ومايكروسوفت، وأنثروبك، بتشكيل منتدى النموذج الحدودي، وهو هيئة صناعية تهدف إلى ضمان التطوير الآمن والمسؤول لنماذج الذكاء الاصطناعي. وشارك الرئيس بايدن أيضًا في مناقشات مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لوضع ضمانات طوعية حول الذكاء الاصطناعي. اتخذت أوروبا أيضًا خطوات نحو إنشاء كتاب قواعد الذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع المقبل، سيعقد الكونجرس الأمريكي اجتماعًا مغلقًا مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة لمناقشة الذكاء الاصطناعي. وسيضم الاجتماع شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، وبيل جيتس، وسوندار بيتشاي، الذين سيتحدثون أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول موضوعات تتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي والتنفيذ المسؤول.

لقد حددت Google سابقًا مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتواصل نشر أبحاث الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أصبحت الشركة أكثر حذرًا بشأن تطوير وإطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي. ردًا على ذلك، قامت Microsoft وOpenAI بدور رائد في مشاريع مثل ChatGPT ودمج تقنيات OpenAI في منتجات Microsoft. تؤكد Google الآن على أهمية التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل التغلب بنجاح على التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

المصادر: جوجل، مشروع العقود الآجلة الرقمية