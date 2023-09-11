جوجل تطلق مشروع المستقبل الرقمي للذكاء الاصطناعي المسؤول

كشفت شركة جوجل عن مشروع المستقبل الرقمي، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الباحثين وتطوير حلول السياسة العامة للذكاء الاصطناعي (AI). يقوم موقع Google.org، الذراع الخيري لشركة Google، بإنشاء صندوق بقيمة 20 مليون دولار لتقديم المنح لمراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال خبرات الذكاء الاصطناعي. ويسعى المشروع إلى معالجة إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة والتصدي للتحديات العالمية المعقدة، مع النظر أيضًا في قضايا العدالة والتحيز والمعلومات المضللة والأمن ومستقبل العمل.

سيدعم الصندوق المفكرين المستقلين الذين يبحثون في موضوعات مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن العالمي، وتعزيز أمن المؤسسات والشركات، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على العمالة وانتقال القوى العاملة، واستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهياكل الحوكمة. يمكنها تعزيز الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي.

يشمل بعض المستفيدين الأوائل من صندوق المستقبل الرقمي منظمات بارزة مثل معهد أسبن، ومعهد بروكينجز، ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وعمل المستقبل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وغيرها الكثير. ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم للمنظمات في جميع أنحاء العالم وسيشارك المزيد من المعلومات في المستقبل.

لقد اكتسب مفهوم "الذكاء الاصطناعي المسؤول" اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، مع تأكيد الجهات الفاعلة في الصناعة والحكومات على الحاجة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي. وتماشيًا مع هذا، تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منتدى Frontier Model Forum، وهو هيئة صناعية أنشأتها OpenAI وMicrosoft وAnthropic وGoogle، واجتماع الرئيس بايدن مع شركات الذكاء الاصطناعي لضمان الضمانات الطوعية، وجهود أوروبا نحو كتاب قواعد الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الإعلان عن مشروع العقود المستقبلية الرقمية لجوجل قبل اجتماع مغلق مع الكونجرس الأمريكي يركز على الذكاء الاصطناعي، حيث من المقرر أن يناقش قادة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وآخرين تأثير الذكاء الاصطناعي ومستقبله.



مصادر:

– [مدونة Google](https://blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-futures-project/)

– [TechCrunch](https://techcrunch.com/2022/08/10/google-makes-20m-commitment-to-support-research-and-public-policy-initiatives-around-ai/)