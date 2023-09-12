جوجل تطلق مشروع العقود الآجلة الرقمية لاستكشاف آثار الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق مشروع العقود المستقبلية الرقمية، وهي مبادرة تهدف إلى فهم الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. يجمع المشروع رؤى من الأوساط الأكاديمية والسياسة العامة والمجتمع المدني لتسليط الضوء على الآثار بعيدة المدى للذكاء الاصطناعي.

ويوجد في قلب المبادرة صندوق بقيمة 20 مليون دولار تديره Google.org، والذي سيقدم منحًا لمراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية المعترف بها عالميًا. الهدف هو دعم المفكرين المستقلين في استكشاف الأسئلة المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل تأثيره على الأمن العالمي، وتأثيره على الهياكل العمالية والاقتصادية، وهياكل الإدارة المثلى للابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي.

وقد تم بالفعل اختيار العديد من المنظمات المرموقة لتكون المستفيدة من المنح الافتتاحية، بما في ذلك معهد أسبن، ومعهد بروكينجز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "عمل المستقبل". وأشارت جوجل أيضًا إلى أن الصندوق سيدعم المؤسسات في جميع أنحاء العالم وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.

يعد مشروع العقود المستقبلية الرقمية جزءًا من التزام Google المستمر بتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول. أنشأت الشركة مجموعة شاملة من مبادئ الذكاء الاصطناعي وفريق حوكمة للإشراف على تنفيذها. ومن خلال هذا المشروع، تأمل جوجل في تعزيز الأبحاث المستقلة حول الذكاء الاصطناعي والتي تعود بالنفع على الجميع.

وإدراكًا منها أن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي يتطلب جهودًا جماعية، فقد تعاونت Google أيضًا مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى لتشكيل منتدى Frontier Model Forum. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التطوير المسؤول لنماذج الذكاء الاصطناعي.

تمتد آثار الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى التخطيط الحضري. وفي حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في جوانب مختلفة من الحياة البشرية، فإنه يثير أيضا مخاوف بشأن العدالة، والمعلومات المضللة، والأمن. يسعى مشروع العقود المستقبلية الرقمية من Google ودعمه للأبحاث المستقلة إلى تحفيز المناقشات والأبحاث الحيوية حول هذه القضايا المهمة.

مصادر:

– إعلان مشروع العقود الآجلة الرقمية من Google

– فريق مبادئ الذكاء الاصطناعي والحوكمة في Google

– منتدى النموذج الحدودي للتطوير المسؤول لنماذج الذكاء الاصطناعي

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