يمكن الآن لمستخدمي Android TV استئجار الأفلام أو شرائها من خلال علامة التبويب "التسوق" الجديدة

سيكون لدى مستخدمي Android TV الآن خيار شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة تبويب "تسوق" جديدة، مما يشير إلى أن هذا قد يكون نهاية العلامة التجارية Google Play لأجهزة Android TV.

توفر هذه الميزة الجديدة تجربة مبسطة لمستخدمي Android TV، مما يسمح لهم بتصفح الأفلام والبحث عنها وشرائها بسهولة مباشرة من شاشات التلفزيون الخاصة بهم. ومن خلال التخلص من الحاجة إلى جهاز أو تطبيق دفق منفصل، يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الراحة وإمكانية الوصول للمستخدمين.

مع تقديم علامة التبويب "Shop"، لن يضطر مستخدمو Android TV بعد الآن إلى الاعتماد فقط على علامة Google Play التجارية لتلبية احتياجات مشاهدة الأفلام الخاصة بهم. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية Google الأوسع نطاقًا لدمج خدماتها المتنوعة وتبسيط تجربة المستخدم.

على الرغم من أن الأسباب المحددة وراء قرار Google بالتخلص التدريجي من علامة Play التجارية لـ Android TV غير واضحة، فمن المحتمل أن يكون ذلك جزءًا من جهود Google المستمرة لتبسيط عروضها والتركيز على منتجاتها الأساسية. علاوة على ذلك، قد تتماشى هذه الخطوة مع الشعبية المتزايدة لخدمات البث، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية للمستخدمين للاختيار من بينها.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن علامة التبويب "Shop" الجديدة تسمح لمستخدمي Android TV بشراء الأفلام أو استئجارها، إلا أنها لا تلغي خيار استخدام خدمات البث الأخرى على النظام الأساسي. سيظل المستخدمون قادرين على الوصول إلى خدمات البث الشهيرة، مثل Netflix أو Hulu، من خلال أجهزة Android TV الخاصة بهم.

بشكل عام، يشير تقديم علامة التبويب "Shop" لمستخدمي Android TV إلى حدوث تحول في كيفية تعامل Google مع عروض البث والترفيه الخاصة بها. من خلال توفير تجربة أكثر انسيابية ودمج خدماتها، تهدف Google إلى تحسين تجربة المستخدم والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق البث المباشر المتنامي.

التعاريف:

- Android TV: عبارة عن منصة تلفزيونية ذكية تعمل بنظام التشغيل Android، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات البث والتطبيقات والألعاب المتنوعة.

– Google Play: هي خدمة توزيع رقمي عبر الإنترنت تديرها شركة Google، وتقدم التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمحتويات الأخرى لأجهزة Android.

مصادر:

– مصدر المقال: سام تونكين. "سيتمكن مستخدمو Android TV بدلاً من ذلك من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب "تسوق". (التاريخ: 7 سبتمبر 2023)

- التعاريف: المعرفة الخاصة.