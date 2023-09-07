يعمل Google Chrome على تحسين ميزة التصفح الآمن من خلال الحماية من التصيد الاحتيالي في الوقت الفعلي

أعلنت Google مؤخرًا عن قرارها بإيقاف ميزة التصفح الآمن القياسية في Google Chrome، مع خطط لنقل جميع المستخدمين إلى ميزة التصفح الآمن المحسّنة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الحماية من التصيد الاحتيالي في الوقت الفعلي لكل مستخدم أثناء تصفح الويب.

منذ عام 2007، استخدم Google Chrome ميزة أمان التصفح الآمن، التي تحمي المستخدمين من مواقع الويب الضارة التي توزع البرامج الضارة أو تعرض صفحات التصيد الاحتيالي. عندما يصل المستخدمون إلى موقع ويب، يقوم Chrome بإحالة النطاق إلى قائمة محلية تضم عناوين URL الضارة المعروفة. إذا تم العثور على تطابق، يقوم المتصفح بحظر الموقع ويعرض تحذيرًا.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على قائمة مستضافة محليًا يفرض قيودًا. ولا يمكنه حماية المستخدمين من المواقع الضارة المكتشفة حديثًا والتي لم تكن موجودة في القائمة وقت التحديث الأخير. واستجابة لهذا التحدي، قدمت جوجل ميزة التصفح الآمن المحسن في عام 2020. ويوفر هذا الإصدار المحسن حماية في الوقت الفعلي عن طريق فحص مواقع الويب مقابل قاعدة بيانات جوجل السحابية في لحظة الوصول.

إن اعتماد التصفح الآمن المحسّن يأتي على حساب الخصوصية. سيرسل Chrome الآن عناوين URL، بما في ذلك التنزيلات، مرة أخرى إلى خوادم Google لتحديد ما إذا كانت تشكل أي مخاطر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال عينة صغيرة من الصفحات إلى Google لتحديد التهديدات الجديدة. ومع ذلك، يتم الحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث يتم ربط هذه البيانات المنقولة مؤقتًا بحساباتهم على Google فقط بغرض اكتشاف الهجمات المستهدفة.

التزمت جوجل بطرح ميزة التصفح الآمن المحسّن لجميع مستخدمي كروم في الأسابيع المقبلة، مما يلغي إمكانية العودة إلى الإصدار القديم. الدافع وراء هذا القرار هو سد الفجوة الزمنية بين تحديد التهديدات ومنعها. في حين أن تحديثات الإصدار القديم تحدث كل 30 إلى 60 دقيقة، تشير الأبحاث إلى أن 60% من نطاقات التصيد الاحتيالي موجودة لمدة 10 دقائق فقط. تتوقع Google تحسينًا بنسبة 25% في الحماية ضد البرامج الضارة وتهديدات التصيد الاحتيالي من خلال إجراء هذا النقل.

في حين أن بعض المستخدمين قد يعربون عن قلقهم بشأن استخدام بيانات التصفح لاستهداف الإعلانات أو لأغراض أخرى، تؤكد جوجل أن البيانات التي تم جمعها من خلال التصفح الآمن المحسن تُستخدم حصريًا لحماية المستخدمين وتطبيقات جوجل. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة بخصوص دمج هذه البيانات في مبادرة حماية الخصوصية من Google. تواصلت BleepingComputer مع Google للتوضيح وسوف تقوم بتحديث المقالة وفقًا لذلك.

مصادر:

– جهاز كمبيوتر صافٍ