يمكن لمشتركي Google Fi Wireless Unlimited Plus الآن إدارة Google One Perk

تجري Google Fi تغييرات على كيفية إدارة اشتراكات Google One لمشتركي خطة Unlimited Plus. ستسمح شركة النقل الآن للمشتركين بإدارة اشتراكهم في Google One مباشرةً من صفحة حساب Fi وتطبيقات الهاتف المحمول. سيبدأ طرح هذه التجربة الأكثر تكاملاً في 25 سبتمبر.

في السابق، كانت تتم محاسبة أي ترقيات لاشتراكات Google One بشكل مستقل عن الخدمة اللاسلكية. ومع ذلك، بدءًا من بيان فوترة Fi التالي بعد 25 سبتمبر، سيتم إرسال فاتورة أي ترقيات لاشتراك Google One تتجاوز 100 جيجابايت المضمنة إلى حساب Fi.

من المهم ملاحظة أن المشتركين قد يتلقون إشعارًا مضللًا يفيد بإلغاء اشتراكهم في Google One. ومع ذلك، فهذه مجرد رسالة نظام تلقائية يمكن تجاهلها. سيتم استئناف اشتراك Google One تلقائيًا عبر Fi دون فقدان مساحة التخزين أو انقطاعه.

سيحصل المشتركون وأعضاء الخطة الذين يغادرون Google Fi على فترة سماح مدتها 7 أيام يمكنهم خلالها إعادة الاشتراك في Google One دون أي فقدان للخدمة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا توجد تغييرات على سعة تخزين Google One البالغة 100 جيجابايت المضمنة في خطة Unlimited Plus من Fi.

تهدف هذه التغييرات إلى توفير تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً لمشتركي Google Fi Wireless Unlimited Plus. من خلال السماح لهم بإدارة اشتراكهم في Google One مباشرة من صفحة حساب Fi، فإنه يبسط عملية الفوترة ويضمن الوصول دون انقطاع إلى التخزين السحابي.

– تعريفات المصطلحات المستخدمة في المقال:

– Google One: خدمة اشتراك تخزينية من Google توفر مساحة تخزينية سحابية إضافية لمنتجات Google.

- Google Fi: مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) من Google الذي يقدم خطط الهاتف اللاسلكية.