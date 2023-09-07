يحصل Google Chrome على تجديد بمناسبة عيد ميلاده الخامس عشر

يحصل Google Chrome، المتصفح الأكثر شهرة في العالم، على مظهر جديد احتفالًا بعيد ميلاده الخامس عشر. سيتم قريبًا تحديث إصدار سطح المكتب من Chrome بتصميم جديد يعتمد على لغة تصميم المواد. سيجلب التحديث أيقونات محدثة ووضوحًا محسّنًا ولوحات ألوان جديدة لتسهيل التنقل بين علامات التبويب وشريط الأدوات.

أحد الأهداف الرئيسية للتغيير هو تحسين تجربة المستخدم. سيحتوي Chrome على قائمة أكثر شمولاً توفر وصولاً سريعًا إلى Google Password Manager وإضافات Chrome والترجمة من Google والمزيد. ستتضمن اللوحة الجانبية للمتصفح الآن جميع الإشارات المرجعية وميزة "البحث في هذه الصفحة باستخدام Google".

بالإضافة إلى التغييرات المرئية، سيتمتع Chrome أيضًا بتكامل محسّن مع أنظمة التشغيل، مما يسمح للتفضيلات بالتكيف مع الأوضاع الفاتحة أو الداكنة على كمبيوتر المستخدم. على الرغم من أن التصميم العام لمتصفح Chrome سيظل كما هو إلى حد كبير، إلا أن المستخدمين سيلاحظون حواف مستديرة وعلامات تبويب أطول.

آخر تحديث رئيسي لمتصفح Chrome كان في عام 2018 مع تحديث التصميم متعدد الأبعاد. تقدم المادة التي تعيد تصميمها، والمتوفرة بالفعل على سوق Chrome الإلكتروني، لمحة عن تجربة Chrome الجديدة. يتميز المتجر الإلكتروني أيضًا بامتدادات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على المحرر، بالإضافة إلى توصيات مخصصة.

تعطي Google أيضًا الأولوية لأمان المتصفح من خلال آخر تحديث لمتصفح Chrome. سيتم الآن تحديث ميزة "التصفح الآمن"، التي تحمي المستخدمين من المواقع الخطرة، في الوقت الفعلي بدلاً من كل 30 دقيقة إلى ساعة. يعد هذا التحسين ضروريًا نظرًا لوجود نسبة كبيرة من مواقع التصيد الاحتيالي لمدة تقل عن 10 دقائق.

لا يحتاج المستخدمون إلى اتخاذ أي خطوات إضافية للوصول إلى تصميم Chrome الجديد. إنهم ببساطة بحاجة إلى الانتظار حتى يتم نشر التحديث.

مصادر:

- لغة تصميم المواد: مدونة جوجل

– تحديث التصفح الآمن: مدونة جوجل