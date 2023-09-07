يحصل Google Chrome على تحديث للتصميم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه

تحتفل Google بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لمتصفح Chrome الخاص بها بتحديث كبير في التصميم. يواصل Chrome السيطرة على سوق متصفحات الويب بحصة سوقية عالمية تبلغ 15% اعتبارًا من أغسطس 63.56. ويتميز التصميم الجديد، المستند إلى لغة التصميم Material You من Google، بأيقونات محدثة لتحسين الوضوح ولوحات ألوان جديدة تكمل علامات التبويب وشريط الأدوات.

بالإضافة إلى التغييرات المرئية، يتكامل Chrome أيضًا بشكل أفضل مع الوضعين الداكن والفاتح على مستوى النظام. تمت إعادة تصميم قائمة الإعدادات المنبثقة لتوفير وصول أسهل إلى خدمة الترجمة من Google ومدير كلمات المرور من Google والإضافات.

يتم إطلاق نسخة معاد تصميمها من سوق Chrome الإلكتروني في المعاينة العامة، وتتميز بنفس لغة تصميم المواد. يتضمن المتجر الجديد فئات للملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويقدم ميزة التحقق من السلامة لتعزيز أمان الملحقات. يتحقق فحص السلامة من سلامة الإضافات عن طريق التحقق من الأنشطة الضارة والإزالة الأخيرة من المتجر.

تعمل Google أيضًا على ترقية ميزة التصفح الآمن في Chrome. بدلاً من الاعتماد على قائمة محلية بالمواقع السيئة المعروفة والتي يتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة، سيستخدم التصفح الآمن الآن قائمة بالمواقع السيئة في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحسن إلى زيادة بنسبة 25% في الحماية ضد البرامج الضارة وتهديدات التصيد الاحتيالي.

يهدف تحديث تصميم Google Chrome وتحديثات سوق Chrome الإلكتروني والتصفح الآمن إلى تزويد المستخدمين بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وتماسكًا بصريًا. مع دخول Chrome عامه الخامس عشر، تظل الشركة ملتزمة بهدفها الأولي المتمثل في إنشاء متصفح سريع وموثوق وآمن وسهل الاستخدام.

مصادر:

- عداد الإحصائيات