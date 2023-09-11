فهم Sandbox للخصوصية في Google: مستقبل تتبع بيانات المستخدم

قدمت جوجل مؤخرًا مجموعة جديدة من الميزات تسمى Privacy Sandbox، والتي تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تتبع Chrome لبيانات المستخدم لأغراض إعلانية. يحل هذا التغيير محل الاستخدام التقليدي لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بنظام جديد ينقر مباشرة على سجل تصفح المستخدم لجمع معلومات حول "الموضوعات" الإعلانية.

في السابق، تم استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف الأول لتوفير تجربة تصفح مخصصة، بينما سمحت ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث للمعلنين بتتبع المستخدمين عبر مواقع الويب المختلفة. ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على أنها غازية من حيث الخصوصية.

تهدف مبادرة حماية الخصوصية من Google إلى معالجة مخاوف الخصوصية هذه من خلال توفير نظام أكثر شفافية وتحكمًا لتتبع الإعلانات. بدلاً من ملفات تعريف الارتباط، يقدم Chrome الآن موضوعات إعلانية، وهي عبارة عن ملخصات عالية المستوى لسلوك تصفح المستخدم والتي يمكن للشركات الوصول إليها لعرض الإعلانات حول موضوعات محددة. تشمل الميزات الأخرى الجمهور المحمي، الذي يتيح تجديد النشاط التسويقي، وتقارير الإسناد، التي تجمع البيانات عن نقرات الإعلانات.

على الرغم من أن Google تضع آلية حماية الخصوصية كوسيلة لتحسين خصوصية المستخدم، إلا أن هناك آراء مختلفة حول تأثيرها. من ناحية، يمكن لتقنية التتبع تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم توصيات وتذكيرات مخصصة. ومن ناحية أخرى، قد لا يشعر بعض المستخدمين بالارتياح إزاء هذا المستوى من المراقبة.

إذا كنت تفضل تجنب التتبع تمامًا، فهناك بدائل متاحة. المتصفحات المتخصصة غير التتبعية مثل DuckDuckGo وBrave تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يقوم Safari وFirefox بحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية افتراضيًا.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Google Chrome، يمكن العثور على إعدادات Privacy Sandbox ضمن الإعدادات > خصوصية الإعلانات. يمكن للمستخدمين تبديل كل قسم أو إيقاف تشغيله بشكل فردي، حسب تفضيلاتهم. تجدر الإشارة إلى أن تعطيل هذه الميزات قد يؤثر على جمع بيانات المستخدم ومشاركتها.

في عالم تكون فيه خدمات الإنترنت مجانية غالبًا، من المهم الاعتراف بأن التكلفة قد تأتي في شكل بيانات شخصية. كمستخدمين، يجب علينا أن نفكر ونقيم خياراتنا فيما يتعلق بالخصوصية عبر الإنترنت ومشاركة البيانات.

مصادر:

- "تطرح Google وضع حماية الخصوصية المثير للجدل لمستخدمي Chrome" (المحادثة)

- "ما هي مبادرة حماية الخصوصية؟" (مساعدة جوجل كروم)