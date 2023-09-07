يحتفل Google Chrome بعيد ميلاده الخامس عشر بتصميم وميزات جديدة

يحصل Google Chrome، المتصفح الأكثر شعبية في العالم، على تصميم جديد وبعض الميزات المثيرة للاحتفال بعيد ميلاده الخامس عشر. سيتم الآن إعادة تصميم المتصفح ليصبح Material You، مما يجعله متوافقًا بشكل أوثق مع نموذج تصميم Android وبقية مجموعة Google.

سيحتوي التصميم الجديد لمتصفح Chrome على لوحات ألوان فاتحة وداكنة جديدة تشبه سمات Chrome القديمة ولكن مع لمسات تعكس كيفية عرضها على الشاشة الرئيسية لهاتف Pixel الذكي. سيؤدي هذا الشكل والمظهر الجديد إلى جعل Chrome أكثر تماسكًا مع منتجات Google الأخرى مثل محرر مستندات Google.

بالإضافة إلى ذلك، سيخضع متجر Chrome Web Store أيضًا لعملية تجديد ليعكس نمط المادة التي تستخدمها. تخطط Google لعرض مجموعة من ملحقات المتصفح الجديدة، بما في ذلك الملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وستقدم صفحة اختيارات المحررين الأكثر تنظيمًا. يمكن للمستخدمين إلقاء نظرة خاطفة على السوق الإلكتروني الجديد من خلال صفحة المعاينة قبل إصداره الكامل.

إحدى الميزات البارزة المضمنة في إعادة تصميم متصفح Chrome هي لوحة Chrome الجانبية الجديدة. ستوفر هذه اللوحة سياقًا إضافيًا حول ما قد ينظر إليه المستخدمون على الشاشة، على غرار اللوحة الموجودة في Microsoft Edge. باستخدام لوحة بحث Google، يمكن للمستخدمين توقع تجربة أكثر فائدة في سعيهم للحصول على المعرفة.

فيما يتعلق بالسلامة، ستتحقق ميزة التصفح الآمن في Chrome الآن من قاعدة بيانات في الوقت الفعلي تضم العناصر السيئة المعروفة. سيوفر هذا التحسين للمستخدمين حماية محسنة بنسبة 25% من البرامج الضارة وتهديدات التصيد الاحتيالي. في السابق، كانت الميزة تعتمد على معلومات قد يصل عمرها إلى ساعة واحدة.

بشكل عام، تهدف هذه التحديثات والتحسينات إلى جعل Google Chrome أكثر سهولة في الاستخدام ويمكن الاعتماد عليه. سواء كان الأمر يتعلق بالتصميم الجديد، أو خيارات الإضافات المحسنة، أو اللوحة الجانبية المفيدة، أو ميزات الأمان المحسنة، تريد Google التأكد من استمرار المستخدمين في الاستمتاع بتجربة تصفح سلسة مع Chrome.

مصادر:

– الإعلان الرسمي لجوجل كروم