تم تعيين تطبيق Google Camera لتلقي إصلاح شامل لواجهة المستخدم في آخر تحديث

تطبيق Google Camera الشهير لنظام Android على وشك الخضوع لتحديث كبير لواجهة المستخدم، مما يمثل أول تغيير مهم في واجهة المستخدم الخاصة به منذ عام 2019. وتأتي الأخبار من تسرب تم الكشف عنه في أغسطس، والذي تم تأكيده الآن من قبل مصادر رسمية في Google. .

التغيير الأبرز في التحديث هو الفصل الكامل بين وضعي الصور والفيديو، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال إضافة مفتاح مخصص أسفل شريط اختيار الوضع. سيتمكن المستخدمون الآن من التبديل بسهولة بين أوضاع الصور والفيديو، مع عرض علامات التبويب المعنية على شريط اختيار الوضع.

ستتم إزالة علامة التبويب "المزيد" التي تحتوي على إعدادات وميزات إضافية في هذا التحديث. وبدلاً من ذلك، سيكون من الممكن الآن الوصول إلى أوضاع تثبيت الفيديو من خلال الإعدادات السريعة. تغيير آخر في الإعدادات السريعة هو طريقة الوصول، حيث سيتم فتحها الآن عن طريق التمرير لأعلى، على عكس الطريقة الحالية المتمثلة في سحب القائمة لأعلى.

من الناحية الجمالية، ستشهد أيقونة التطبيق تكبيرًا طفيفًا، مما يوفر مظهرًا منعشًا وحديثًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتلقى سلسلة Pixel 6 شريط تمرير التكبير/التصغير الجديد في Pixel 7 كجزء من هذا التحديث.

في حين أن التغييرات قد تتطلب من المستخدمين تكييف ذاكرتهم العضلية مع التصميم الجديد، إلا أن الإصلاح الشامل طال انتظاره ومن المتوقع أن يعزز تجربة المستخدم. يتم طرح التحديث تحت رقم الإصدار v.9.0.115.561695573.37.

بشكل عام، تم إعداد تحديث واجهة المستخدم هذا لإحداث تغيير كبير في تطبيق Google Camera، وتحسين واجهة المستخدم وتحديث مظهره. المصدر: هذه المقالة مبنية على معلومات من مقالة منشورة على موقع Android Authority.