تطرح Google تطبيق Pixel Camera المعاد تصميمه بالإصدار 9.0

تعمل شركة Google على طرح عملية إعادة تصميم رئيسية لتطبيق Pixel Camera بالإصدار 9.0، والذي يتطلب Android 14. يجلب هذا التحديث العديد من التغييرات الملحوظة على واجهة التطبيق ووظائفه.

إحدى الميزات الرئيسية الجديدة هي أداة تبديل الصور/الفيديو الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. على يسار جهاز التبديل توجد لوحة الإعدادات، والتي يمكن الوصول إليها إما عن طريق النقر عليها أو التمرير لأعلى في عدسة الكاميرا. يوجد فوق جهاز التبديل دائري يعرض ميزات الكاميرا المختلفة.

يتضمن قسم الصور في الرف الدائري خيارات مثل Action Pan وLong Exposure وPortrait وNight Sight وPanorama وPhoto Sphere. في قسم الفيديو، يمكن للمستخدمين العثور على خيارات مثل Pan وBlur [Cinematic] وVideo وSlow Motion وTime Lapse.

يمكن الآن الوصول بسهولة إلى وضع Night Sight، الذي يسمح بتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة، بتمريرة سريعة. تجلب إعادة التصميم أيضًا تغييرات في موضع معاينة لفة الكاميرا ومبدل العدسة الأمامية/الخلفية.

تم نقل غالبية عناصر التحكم إلى أسفل الشاشة لتسهيل الوصول إليها بيد واحدة. تم أيضًا تحديث الأيقونة ذات السمة وأصبحت الآن أكبر. ومع ذلك، وبصرف النظر عن هذه التغييرات، لا توجد اختلافات بصرية كبيرة.

يتطلب تطبيق Pixel Camera المحدث، الإصدار 9.0.115.561695573.37، نظام التشغيل Android 14 وهو متاح حاليًا فقط لمستخدمي Pixel في البرنامج التجريبي. بدأ طرح هذا التحديث في 7 سبتمبر ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن على متجر Play. ومع ذلك، يمكن تنزيله من APKMirror.

المصادر: مجموعة أخبار جوجل، تيليجرام.