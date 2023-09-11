تطرح Google إعادة تصميم لتطبيق Pixel Camera بالإصدار 9.0، ويتطلب Android 14

تقدم Google إعادة تصميم رئيسية لتطبيق Pixel Camera مع الإصدار 9.0، والذي يتطلب الآن Android 14. ويأتي هذا التحديث مزودًا بمحول الصور/الفيديو الجديد الموجود في الجزء السفلي من الشاشة. يؤدي الضرب لأعلى في عدسة الكاميرا أيضًا إلى فتح لوحة الإعدادات. سيجد المستخدمون دائرة بميزات الكاميرا المتوفرة بعد الوصول إلى لوحة الإعدادات.

في الواجهة المعاد تصميمها، تمت إعادة تنظيم أوضاع الكاميرا. أوضاع الصورة المتوفرة هي Action Pan وLong Exposure وPortrait وPhoto وNight Sight وPanorama وPhoto Sphere. تشتمل أوضاع الفيديو على Pan وBlur (سينمائي) وVideo وSlow Motion وTime Lapse.

أحد التحسينات الملحوظة هو أن Night Sight أصبح الآن مجرد تمريرة سريعة، وتم نشر عناصر التحكم في الفيديو لتسهيل الوصول إليها. يكون المحول ثابتًا ويتذكر الوضع الأخير الذي استخدمه المستخدم، سواء كان وضع الصورة أو الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يغير هذا التحديث موضع معاينة لفة الكاميرا ومبدل العدسة الأمامية/الخلفية. في السابق، كانت معاينة لفة الكاميرا تظهر في النهاية وكان مبدل العدسة الأمامية/الخلفية في أعلى الشاشة. ومع ذلك، مع إعادة التصميم، تم إخفاء الكاميرا الأمامية في الأعلى، ويمكن الوصول إلى معاينة لفة الكاميرا من خلال إيماءة الضغط لفترة طويلة.

وبصرف النظر عن عمليات إعادة التنظيم هذه، لا توجد تغييرات مرئية رئيسية أخرى. تم تحديث الأيقونة ذات السمة وأصبحت الآن أكبر.

الإصدار الجديد من تطبيق Pixel Camera، 9.0.115.561695573.37، متوافق فقط مع Android 14 ولن يتم تثبيته على الإصدارات الأقدم مثل Android 13. ويتم حاليًا طرح هذا التحديث لمستخدمي Pixel في البرنامج التجريبي. وبينما بدأ التحديث في 7 سبتمبر، إلا أنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن على متجر Play. ومع ذلك، يمكن تنزيله من APKMirror.

المصدر: [مجموعة أخبار Google على Telegram](المصدر)