أكملت Google طرح التحديث الأساسي لشهر أغسطس 2023

أعلنت Google مؤخرًا عن انتهاء طرح التحديث الأساسي لشهر أغسطس 2023. يعد هذا التحديث، الذي بدأ في 22 أغسطس 2023 وانتهى في 7 سبتمبر 2023، هو التحديث الأساسي الثاني الذي سيتم إجراؤه هذا العام.

تعد التحديثات الأساسية ضرورية للشركات والمؤسسات التي يجب أن تكون على دراية بها لأنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كيفية أداء مواقع الويب في نتائج البحث. سواء كان التغيير في التصنيف إيجابيًا أو سلبيًا، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حركة المرور العضوية والتحويلات والإيرادات.

إن فهم وقت حدوث هذه التحديثات يمكن أن يساعد مالكي مواقع الويب في تحديد ما إذا كانت أي تغييرات تم إجراؤها على موقعهم أو تعديلات على خوارزمية التصنيف في Google مسؤولة عن أي تقلبات في الأداء.

الآن هو الوقت المناسب للشركات للتعمق في تحليلاتها وتقييم أي تحسينات محتملة يمكن إجراؤها على صفحاتها ومحتواها.

من المتوقع أن يكون التحديث الأساسي لشهر أغسطس 2023 بمثابة تحديث جوهري مقارنة بالتحديثات الأساسية السابقة، وفقًا للأحاديث المبكرة داخل صناعة تحسين محركات البحث. وفي الأيام المقبلة، سيتم إصدار تقرير متعمق بشأن تأثير هذا التحديث.

تتضمن التحديثات الأساسية السابقة تحديث مراجعات أبريل 2023، والذي استمر من 12 أبريل إلى 25 أبريل، بالإضافة إلى تحديث مراجعات المنتج لشهر فبراير 2023 الذي بدأ في 21 فبراير وانتهى في 7 مارس.

سبق أن قدمت Google نصائح حول كيفية التعامل مع التأثير السلبي الناتج عن التحديث الأساسي. واقترحوا أنه لا توجد إجراءات محددة يجب اتخاذها للتعافي، حيث أن الانخفاض في التصنيفات لا يعني أن هناك خطأ ما بطبيعته في موقع الويب. ومع ذلك، قدمت Google قائمة بالأسئلة التي يجب أخذها في الاعتبار إذا كان الموقع يتأثر سلبًا بالتحديث الأساسي. على الرغم من إمكانية ملاحظة بعض التعافي بين التحديثات الأساسية، إلا أن التغييرات الأكثر أهمية تحدث عادةً بعد تحديث أساسي آخر.

المصدر: Search Engine Land