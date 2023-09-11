منح محو الأمية: تحسين الوصول إلى موارد محو الأمية والدعم الجيد

يعد الوصول إلى موارد محو الأمية والدعم الجيد أمرًا ضروريًا للطلاب لتحقيق النجاح في تعليمهم. ومع ذلك، لا يتمتع جميع الطلاب بفرص متساوية للوصول إلى هذه الموارد. وهنا يأتي دور منح محو الأمية، مما يوفر منارة أمل للمعلمين والمتعلمين على حد سواء.

لقد كانت أكاديمية GOAL الرقمية في مانسفيلد، أوهايو، محظوظة بما يكفي لتلقي منحة محو الأمية من وزارة التعليم في ولاية أوهايو. تهدف هذه المنحة إلى تحسين تعليم القراءة والكتابة في بيئة التعلم المختلطة من خلال إنشاء أنظمة لتحديد احتياجات التدخل وتقديمها، مما يضمن أن يصبح جميع طلاب GOAL قراء أقوياء.

ولتحقيق هذا الهدف، حضر فريق المعلمين في الأكاديمية دورات تدريبية شهرية أشرف عليها خبراء وطنيون. لقد قاموا بتطوير نموذج نظام دعم متعدد المستويات لمحو الأمية (MTSS) وأنشأوا فرقًا لرصد تأثيره. يساعد هذا النموذج في تحديد احتياجات التدخل باستخدام تقييمات الفحص والتشخيص، ووضع عتبات لتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم أكثر كثافة، وتصميم أنشطة محددة لكل مستوى.

بالإضافة إلى ذلك، طورت الأكاديمية توقعات مشتركة وتعليمات مفردات قائمة على الأدلة. يتلقى المعلمون التدريب والدعم في تقديم تعليمات متسقة عبر مستويات الصف الدراسي، باستخدام أدوات مثل نماذج Frayer وNearPod وFlocabulary لتعزيز تطوير المفردات.

يشارك فريق GOAL في التدريب المستمر مع خبير تعليم القراءة والكتابة كيم سانت مارتن. كما قاموا بتحديد الموظفين ليصبحوا مدربين لمحو الأمية وأنشأوا برنامجًا للتدريب والدعم. سيقوم هؤلاء المدربون بتعزيز مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية وأساليب التدريب التي أثبتت جدواها، مع الدعم الإضافي المقدم من مركز الخدمة التعليمية في وسط أوهايو.

كان تركيز الأكاديمية في الربع الأول على التخطيط والإعداد. للمضي قدمًا، سيعملون على جمع بيانات الدقة والتأثير وتطوير نظام فعال للتحليل. سيركز الفصل الدراسي الثاني على توسيع أفضل الممارسات وتدريب جميع الموظفين على تعليم القراءة والكتابة من المستوى الأول.

إن تفاني وشغف فريق GOAL لم يمر دون أن يلاحظه أحد. وتقوم فرق محو الأمية الحكومية والوطنية بمراقبة تقدمهم عن كثب، مع الاعتراف بالتزامهم بجودة التعليم ونجاح الطلاب. ستكون منحة محو الأمية التي تلقتها منظمة GOAL بمثابة حافز للتحسينات على مستوى المنظومة في تعليم محو الأمية والتعاون الجماعي.

ومن خلال معالجة عدم المساواة في الوصول إلى موارد محو الأمية الجيدة وتوفير الدعم المستهدف، تعمل منح محو الأمية على تمكين المعلمين والطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

المصدر: وزارة التعليم بولاية أوهايو [غير متوفر]