تخطط شركة Honeybee Robotics لبناء منارات عملاقة على القمر

من المقرر أن تشرع شركة Honeybee Robotics، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، في مشروع طموح لبناء منارات هائلة على سطح القمر. لن توفر هذه الهياكل، التي تسمى LUNARSABER، الإضاءة خلال الليالي القمرية فحسب، بل ستعمل أيضًا كمركز متعدد الوظائف لتخزين الطاقة والاتصالات والملاحة والمراقبة.

من المتوقع أن يصل ارتفاع LUNARSABER الشاهق إلى 330 قدمًا (100 متر)، مع إمكانية الارتفاع إلى 650 قدمًا (200 متر) فوق سطح القمر. سيقوم هذا الهيكل القابل للنشر، المجهز بألواح شمسية، بدمج أنظمة مختلفة في بنية تحتية واحدة، مما يشكل عنصرًا حاسمًا في تطوير الاقتصاد القمري.

وفقًا لكريس زاكني، نائب رئيس أنظمة الاستكشاف في شركة Honeybee Robotics، فإن ميزة وجود LUNARSABER في القطب الجنوبي للقمر هي أنه يمكن أن يكون دائمًا تحت ضوء الشمس المباشر. وهذا يتيح توليد الطاقة بشكل مستمر، مما يجعله موقعًا مثاليًا لمثل هذا المشروع.

ستمتلك المركبة LUNARSABER أيضًا ميزات متقدمة، مثل الكاميرات وأنظمة الاتصالات والأضواء الكاشفة، والتي ستساعد بشكل كبير في استكشاف سطح القمر. ومن خلال وضع واحدة أو اثنتين من هذه المنارات بشكل استراتيجي في القطب الجنوبي، يمكن إضاءة المنطقة بأكملها، لتكون بمثابة ضوء توجيهي.

كان الافتراض الأولي هو أن المناطق القطبية من القمر ستتلقى ضوء الشمس الدائم، مما يجعلها مثالية لتوليد الطاقة. ومع ذلك، فإن رسم الخرائط الذي أجرته المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا كشف أن ضوء الشمس المستمر طوال العام ليس مضمونًا في هذه المناطق. تشهد معالم الحافة القريبة من القطب الجنوبي أيامًا قمرية طويلة بسبب ارتفاعها، ولكن ليس بشكل مستمر.

تمثل مساعي شركة Honeybee Robotics لبناء منارات عملاقة على القمر علامة بارزة في استكشاف القمر. هذا المشروع لا يدفع حدود الفهم العلمي فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات جديدة للسكن البشري واستخدام الموارد في جارنا السماوي.