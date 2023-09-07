تعمل حزم خدمات اعتماد GHX الجديدة على تبسيط بيانات اعتماد قطاع الرعاية الصحية

أعلنت شركة Global Healthcare Exchange (GHX) عن تقديم حزم خدمات اعتماد GHX، التي تهدف إلى تبسيط عملية الاعتماد لممثلي صناعة الرعاية الصحية (HCIRs). تقدم الخدمة ثلاث خطط متدرجة – الذهبية والبلاتينية والماسية – لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبائعين وممثليهم. تسلط هذه الخطوة الضوء على التزام GHX بتبسيط وتحسين تجربة الاعتماد لموردي ومقدمي الرعاية الصحية.

توفر الحزمة الذهبية تسجيل وصول مبسط من خلال تطبيق الهاتف المحمول GHX Vendormate والشارات الرقمية، مع معالجة بيانات الاعتماد خلال يومي عمل دون أي تكلفة إضافية. تتوفر دورات تدريبية إضافية عبر الإنترنت للشراء من خلال 360training.

توفر الحزمة البلاتينية معالجة أسرع لبيانات الاعتماد خلال يوم عمل واحد، إلى جانب إمكانية الوصول إلى دورتين تدريبيتين مخصصتين عبر الإنترنت من خلال 360training.

تعمل الحزمة الماسية على تسريع عملية الاعتماد خلال فترة زمنية تقدر بثلاث ساعات. فهو يتيح الوصول إلى 13 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال 360training ويتميز بإمكانية الوصول الحصري إلى الخط المفضل لخدمة عملاء GHX. تعد هذه الخطة مفيدة بشكل خاص للممثلين الذين يديرون فجوات الامتثال بسبب بيانات الاعتماد الجديدة أو منتهية الصلاحية، حيث توفر تحديثات وتجديدات سريعة وتبسيط المتطلبات عبر أنظمة أو مناطق صحية متعددة.

تهدف حزم خدمات اعتماد GHX إلى تبسيط وتسريع عمليات الاعتماد، ومساعدة مؤسسات البائعين وHCIRs في تلبية معايير الامتثال الصارمة. توفر هذه الخطط ميزات مرنة وخيارات تسعير لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل بائع.

مع اقتراب موسم الأنفلونزا، تساعد عروض الخدمة الجديدة التي تقدمها GHX HCIRs على تبسيط عملية تقديم سجلات التطعيم ضد الأنفلونزا الحالية وإدارة فجوات الامتثال. من خلال تقديم مجموعة من حلول الاعتماد، تضمن GHX تجربة فعالة وسهلة الاستخدام لمؤسسات البائعين وممثليهم.

لمعرفة المزيد حول حزم خدمة اعتماد GHX، قم بزيارة موقع GHX الإلكتروني.

فريف:

- GHX: Global Healthcare Exchange, LLC، هي شركة تساعد مؤسسات الرعاية الصحية على أتمتة العمليات التجارية الرئيسية لتحقيق نتائج أكبر وتقليل الإنفاق المهدر على الرعاية الصحية.

مصادر:

– موقع شركة جي اكس

– بي آر نيوزواير