احصل على وصول غير محدود إلى تطبيقات Mac من خلال اشتراك Setapp

هل تبحث عن أفضل التطبيقات لتحقيق أقصى قدر من وظائف جهاز Mac الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من Setapp. مع Setapp، يمكنك الحصول على اشتراك لمدة عام مقابل 84.99 دولارًا فقط، مما يتيح لك الوصول غير المحدود إلى أكثر من 240 تطبيقًا لنظام Mac.

غالبًا ما يُشار إلى Setapp باسم Netflix لتطبيقات Mac، حيث يقدم مجموعة واسعة من تطبيقات الإنتاجية والعمل والإبداع في مكان واحد. بدلاً من التمرير عبر متجر التطبيقات وشراء التطبيقات الفردية، يتيح لك Setapp تنزيل أي عدد تريده من التطبيقات مقابل رسوم اشتراك واحدة.

يتم تحديث مكتبة التطبيقات باستمرار، مما يضمن حصولك على أحدث الأدوات وأكثرها فائدة. من تطبيقات مثل CleanMyMac X، الذي يعزز أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق تنظيف الملفات والإعدادات، إلى Meeter، وهو نظام أساسي يسمح لك بالانضمام إلى مكالمات Zoom أو Google Meet، لدى Setapp ما يناسب الجميع.

إحدى فوائد Setapp هي أنه يمكنك تجربة الكثير من التطبيقات دون الالتزام باشتراكات متعددة أو إهدار المال على البرامج التي قد لا تعجبك. ما عليك سوى تصفح المكتبة، وتنزيل التطبيقات التي تريد تجربتها، وحذف أي شيء لا تحتاجه. وأفضل ما في الأمر هو أن التطبيقات التي تحبها وتحتفظ بها ستكون متاحة لك دون أي عمليات شراء أو إعلانات إضافية داخل التطبيق.

يرجى ملاحظة أن الاشتراك مخصص حصريًا لتطبيقات Mac، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية على تطبيقات iOS.

لا تفوت هذا العرض المحدود للحصول على اشتراك لمدة عام في Setapp مقابل 84.99 دولارًا فقط (السعر العادي 119.88 دولارًا). اكتشف تطبيقاتك وأدواتك المفضلة الجديدة وحقق أقصى استفادة من إمكانات جهاز Mac الخاص بك.

مصادر:

- سيتاب