وفر 1,500 دولار على جهاز Apple Premium M1 Max MacBook Pro اليوم فقط

إذا كنت تتطلع إلى جهاز M1 Max MacBook Pro المتميز من Apple، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بهذه الخطوة. كجزء من حدث Deal Zone في B&H، يمكنك الاستمتاع بخصم هائل قدره 1,500 دولار على التكوين المتطور لجهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة. هذا العرض متاح اليوم فقط، فلا تفوته.

يأتي الطراز المخفض باللون Space Gray وهو مزود بشريحة M2021 Max القوية في أواخر عام 1، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات 32 نواة. كما أنه يتميز بذاكرة كبيرة تبلغ 64 جيجابايت ومحرك أقراص SSD واسع بسعة 2 تيرابايت، مما يضمن أن تظل عملية الشراء الخاصة بك آمنة للمستقبل.

وفقًا لدليل أسعار AppleInsider M1 MacBook Pro مقاس 16 بوصة، فإن سعر B&H البالغ 2,799 دولارًا هو أفضل سعر رأيناه لهذا التكوين عالي المستوى. علاوة على الخصم النقدي الكبير، تقدم B&H شحنًا مجانيًا لمدة يومين داخل الولايات المتحدة المجاورة، مما يضمن تجربة تسوق سلسة.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم بطاقة Payboo، هناك إمكانية أكبر للادخار. اعتمادا على أهلية ولايتك، يمكنك التمتع باسترداد ضريبة المبيعات أو التمويل الخاص.

بالإضافة إلى جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة بسعر مخفض، تقدم B&H أيضًا عروضًا قوية أخرى على الطرازات النهائية. وتشمل هذه الأجهزة جهاز M1 Max MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة بمواصفات مختلفة، وكلها بخصومات كبيرة.

إذا كنت في السوق لشراء منتجات Apple أخرى، فتأكد من استكشاف العروض المتنوعة المتاحة خلال احتفالات Apple Event لهذا الأسبوع. يوفر دليل أسعار Apple عروضًا حصرية على أجهزة تتراوح من MacBook Air إلى Mac Mini. استفد من هذه العروض الخاصة لفترة محدودة قبل نفاذها.

مصادر:

- دليل أسعار AppleInsider M1 MacBook Pro مقاس 16 بوصة