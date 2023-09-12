قم بترقية سيارتك باستخدام شاشة لمس مثبتة على مرآة الرؤية الخلفية مقاس 10 بوصات وكاميرات مزدوجة

إذا كان لديك سيارة قديمة، فقد تفوتك بعض التقنيات الأحدث مثل كاميرات القيادة المدمجة والكاميرات الاحتياطية. ومع ذلك، هناك حل يسمح لك بالاستمتاع بهذه الميزات في أي سيارة، حتى الطرازات القديمة، وبأسعار في متناول الجميع.

مقابل 96 دولارًا فقط، تقدم StackSocial صفقة على شاشة لمس مثبتة على مرآة الرؤية الخلفية مقاس 10 بوصات مع لوحة قيادة ومجموعة كاميرا احتياطية. توفر هذه المجموعة، التي يبلغ سعرها عادةً 120 دولارًا، رؤية أفضل وأمانًا على الطريق.

لتثبيت كاميرا القيادة، سوف تقوم بتركيب شاشة مقاس 10 بوصات على مرآة الرؤية الخلفية الموجودة لديك باستخدام حوامل وأشرطة مطاطية. تم بناء Dashcam في الجزء الخلفي من الشاشة. بعد ذلك، ستقوم بتوصيل الشاشة بمنفذ ولاعة سيارتك للحصول على الطاقة. أخيرًا، قم بتركيب الكاميرا الاحتياطية على الجزء الخلفي الخلفي لسيارتك وقم بتوصيل سلكها بالشاشة.

ومن مميزات هذه المجموعة أنه يمكنك مشاهدة الصور الحية على شاشة بحجم 10 بوصة. لديك أيضًا خيار عرض الكاميرا الاحتياطية بمفردها أو كلتا الكاميرتين في وقت واحد. يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية أثناء القيادة وعند المناورة في أماكن ركن السيارة.

قد يكون وجود كاميرات مزدوجة أمرًا بالغ الأهمية في حالة وقوع حادث، خاصة لأغراض التأمين. تشتمل المجموعة على مستشعر G الذي يكتشف الاصطدامات تلقائيًا ويحفظ لقطات الفيديو على بطاقة SD (غير متضمنة). تتميز كلتا الكاميرتين بزوايا واسعة وتسجيل بدقة 4K وقدرات الرؤية الليلية لضمان الحصول على صور واضحة للوحات الترخيص والحوادث.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المجموعة عناصر تحكم صوتية متقدمة، مما يسمح لك بالتقاط الصور وبدء التسجيل وإيقافه وتغيير الكاميرات أو إيقاف تشغيل الشاشة دون استخدام اليدين.

قم بترقية تكنولوجيا سيارتك باستخدام شاشة اللمس المثبتة على مرآة الرؤية الخلفية مقاس 10 بوصات والكاميرات المزدوجة بسعر مخفض.