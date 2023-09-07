GE Aerospace's Sensiworm: مستقبل عمليات فحص وإصلاح المحركات النفاثة

طرحت شركة GE Aerospace تقنية رائدة يمكن أن تحدث ثورة في طريقة فحص وإصلاح المحركات النفاثة. إن Sensiworm (الدودة الروبوتية الناعمة المعصبة بالجلد من ElectroNics) عبارة عن روبوت يشبه الدودة يعمل كمجموعة إضافية من العيون والآذان لمشغلي الخدمة، مما يسمح بإجراء عمليات تفتيش وإصلاحات أكثر كفاءة وأقل تدخلاً.

على غرار الطريقة التي أحدثت بها الروبوتات الناعمة تحولًا في العمليات الجراحية للمرضى، تهدف Sensiworm إلى تقديم الحد الأدنى من عمليات الفحص التدخلية وحتى إجراء الإصلاحات نفسها في المستقبل. بفضل تصميمه الناعم والمتوافق، يمكنه الزحف عبر أجزاء المحرك المختلفة، بما في ذلك شفرات توربينات الرياح الدوارة، ونقل الفيديو المباشر والبيانات في الوقت الفعلي حول حالة مكونات المحرك.

تتجاوز مزايا Sensiworm قدرتها على التحرك عبر أجزاء المحرك. مجهزة بأقدام لاصقة، يمكنها التغلب على العوائق والتنقل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي قد يتعذر الوصول إليها. ويمكنه أيضًا قياس سمك طبقات العزل الحراري والكشف عن تسرب الغاز.

قامت شركة GE Aerospace بتطوير Sensiworm من خلال SEMI Flex Tech، وهو تحالف عام/خاص ممول من الجيش الأمريكي ويركز على تطوير الإلكترونيات المرنة. في حين أن المقالة لا تقدم تفاصيل عن مرحلة التطوير الحالية للآلة، إلا أنها تسلط الضوء على الفوائد المحتملة التي يمكن أن تجلبها لصناعة الطيران.

من خلال السماح للمفتشين بالوصول غير المقيد تقريبًا إلى المحرك دون تفكيكه، يمكن لـ Sensiworm تقليل وقت التوقف عن العمل للفحص والإصلاح بشكل كبير. وتتصور شركة جنرال إلكتريك مستقبلاً يصبح فيه هذا الابتكار الآلي جزءًا لا يتجزأ من هندسة الطيران، مما يتيح خدمة أسرع وأكثر كفاءة للطائرات.

على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد للنشر في الميدان لم يتم الكشف عنه بعد، فإن Sensiworm من GE Aerospace يمثل تقدمًا واعدًا في مجال فحص وإصلاح المحركات النفاثة. بفضل مزيجها من الروبوتات الناعمة، وقدرات الاستشعار المتقدمة، وإمكانية إجراء إصلاحات ذاتية، تتمتع Sensiworm بالقدرة على إحداث تحول في صناعة الطيران وتقليل وقت توقف الطائرات عن العمل.

المصدر: يستند هذا المقال إلى معلومات من العرض التوضيحي لشركة GE Aerospace والموقع الرسمي للشركة.