مجموعة Gargoyles Remastered لإصدار متعدد المنصات

أعلنت شركة Disney Games والمطور Empty Clip Studios عن تاريخ إصدار لعبة Gargoyles Remastered، وهي إحياء للعبة المغامرات الكلاسيكية ذات التمرير الجانبي في التسعينيات. سيتم إطلاق اللعبة في 90 أكتوبر على أجهزة PlayStation 19 وXbox One وSwitch والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وGOG بسعر 4 دولارًا.

يقدم Gargoyles Remastered تجربة لعب محسنة، تتميز بصور ورسوم متحركة ومؤثرات صوتية محسنة مستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة المحبوبة. سيقدر محبو العرض وعشاق الألعاب القديمة الاهتمام بالتفاصيل في جلب عالم Gargoyles إلى الحياة.

سيلعب اللاعبون دور جالوت، زعيم Gargoyles، بينما يشرعون في رحلة ملحمية لإنقاذ العالم من الدمار. يمتلك جالوت قوة لا تصدق، وقدرة على تسلق الأبراج الحجرية، ومخالب حادة لهزيمة الأعداء. سيكون إتقان الهجمات الجوية والقتال اليدوي أمرًا ضروريًا في لعبة الحركة بدون توقف.

إحدى الميزات الرئيسية في Gargoyles Remastered هي القدرة على التبديل بسلاسة بين الرسومات الحديثة المستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة ووضع 16 بت الكلاسيكي الذي يذكرنا باللعبة الأصلية. يمنح هذا اللاعبين خيار تجربة اللعبة بأي أسلوب يفضلونه.

بالإضافة إلى الخيارات الرسومية، تتضمن Gargoyles Remastered ميزات جديدة مثل الإنجازات وإرجاع أسلوب اللعب، مما يسمح للاعبين بتخصيص تجربتهم حسب رغبتهم. تمت أيضًا إعادة صياغة الموسيقى التصويرية الأصلية، مما يزيد من المغامرة الغامرة.

يمكن للمعجبين أن يتوقعوا إعادة إنتاج حقيقية للعبة الأصلية، مع التحسينات الإضافية والميزات الحديثة التي تجعل من Gargoyles Remastered لعبة لا بد منها لكل من محبي سلسلة الرسوم المتحركة وعشاق الألعاب القديمة.

مصادر:

- سيتم إطلاق Gargoyles Remastered في 19 أكتوبر لأجهزة PS4 وXbox One وSwitch والكمبيوتر الشخصي (Gematsu) - https://www.gematsu.com/2022/09/gargoyles-remastered-to-launch-oct-19-for- بلاي ستيشن 4، إكس بوكس ​​ون سويتش والكمبيوتر

– الموقع الرسمي لاستوديوهات المقطع الفارغ – http://www.emptyclipstudios.com/