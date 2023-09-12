Garena Free Fire: كيفية الحصول على مكافآت مجانية باستخدام رموز الاسترداد

إن الحصول على المكافأة يشجعك دائمًا على التحسن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالألعاب. تدرك Garena Free Fire، وهي لعبة باتل رويال شهيرة، هذا الأمر وتوفر للاعبيها باستمرار فرصًا مثيرة لكسب عناصر مجانية داخل اللعبة.

كل يوم، تُصدر Garena Free Fire رموز استرداد يمكن للاعبين استخدامها لجمع مجموعة متنوعة من المكافآت، بما في ذلك الجلود والأسلحة والأزياء والمزيد. هذه الرموز صالحة لفترة محدودة، عادة ما بين 12 إلى 18 ساعة.

للمطالبة بهداياك المجانية، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

الخطوة 1: تفضل بزيارة صفحة استرداد Garena Free Fire الرسمية على https://reward.ff.garena.com/en

الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حسابك على Facebook أو Google أو Twitter أو VK

الخطوة 3: انسخ رموز الاسترداد والصقه في مربع النص المخصص، ثم انقر فوق زر التأكيد للمتابعة

الخطوة 4: بعد التأكيد، سيظهر مربع حوار للتحقق. اضغط على "موافق" للمتابعة

الخطوة 5: سيتم استرداد الرموز بنجاح، ويمكنك الآن جمع مكافآتك في قسم البريد داخل اللعبة.

اليوم، لديك فرصة للفوز بقناع ذهبي مجاني، بالإضافة إلى حزم وهيئات جديدة ومثيرة. ومع ذلك، تذكر التحقق مرة أخرى غدًا للحصول على المزيد من المكافآت المجانية.

المصدر: غارينا فري فاير

التعاريف:

- رموز الاسترداد: رموز خاصة يقدمها مطورو الألعاب وتسمح للاعبين بالمطالبة بعناصر أو مكافآت مجانية داخل اللعبة.

- الأسطح: مستحضرات التجميل التي تغير مظهر الأسلحة أو الشخصيات أو الأشياء الأخرى في اللعبة.

- الحزم: مجموعة من العناصر داخل اللعبة تُباع معًا كحزمة.

- البريد داخل اللعبة: قسم داخل اللعبة حيث يمكن للاعبين تلقي الرسائل والمكافآت والعناصر الأخرى.