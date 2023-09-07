رموز استرداد Garena Free Fire MAX لشهر سبتمبر: احصل على مكافآت حصرية!

يمكن الآن للاعبي Garena Free Fire MAX أن يبتهجوا مع إطلاق بطاقة Booyah Pass الجديدة أخيرًا! توفر بطاقة Booyah، التي يتم تقديمها شهريًا، للاعبين فرصة لكسب مكافآت حصرية مثل الأزياء وجلود الأسلحة والتعبيرات التعبيرية وحقائب الظهر والحزم. من خلال إكمال المهام المختلفة، يمكن للاعبين ترقية بطاقة المرور الخاصة بهم والمطالبة بجميع المكافآت.

تتميز بطاقة Booyah Pass لشهر سبتمبر في Garena Free Fire MAX بمجموعة من المكافآت ذات طابع الجيلي. يمكن للاعبين التطلع إلى عناصر مثل Jelly Tin Loot Box وJelly Delight Bundle وJelly Ready Bundle وJelly Monster Loot Box وJelly Platform Skyboard وراية Jelly Assault. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين أيضًا ربح الرموز المميزة لعناصر مختلفة. يظل سعر Booyah Pass كما هو، حيث تبلغ تكلفة الإصدار Premium 499 ماسة وسعر إصدار Premium Plus 999 ماسة.

إذا كنت في حالة مزاجية لمزيد من العناصر المجانية، فإن Garena Free Fire MAX يقدم أيضًا رموز استرداد يمكن أن تزود اللاعبين بمظاهر الأسلحة والشخصيات وصناديق الغنائم والمزيد. فيما يلي رموز الاسترداد ليوم 7 سبتمبر:

FFCMCPSGC9ACXZJZE25WEFAA

FFCMCPSJ99SRBR43FMAPYEZ

ZZZ76NT3PDEHTDK4JWN6RE0V

44ZZ5YY7EDSXFW4Z6Q883XZ

FF11NJN5YS3EMCPTFNXZF4TA

FFAC2YXE6RF2FFICJGW9NKYT

لاسترداد الرموز في Garena Free Fire MAX، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الاسترداد بالضغط على هذا الصفحة . قم بتسجيل الدخول إلى حساب اللعبة الخاص بك باستخدام حساب الوسائط الاجتماعية المفضل لديك. أدخل أيًا من رموز الاسترداد في مربع النص وانقر على زر التأكيد. في غضون 24 ساعة، سيتم عرض المكافآت في قسم البريد الخاص بك إذا تم الاستبدال بنجاح.

لا تفوت فرصة ترقية بطاقة Booyah الخاصة بك والحصول على مكافآت حصرية في Garena Free Fire MAX. استعد لخوض المعركة وجمع العناصر المذهلة!

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