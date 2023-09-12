Garena Free Fire MAX: فتح مظاهر Evo Gun باستخدام رموز الاسترداد

قدمت Garena Free Fire MAX حدثًا مثيرًا يسمى Evo Vault، حيث تتاح للاعبين فرصة الحصول على مظاهر أسلحة Evo بعيدة المنال. بدءًا من 18 أغسطس 2023، وحتى 29 سبتمبر، الساعة 3:59 صباحًا بتوقيت الهند القياسي، يمكن للاعبين المشاركة في الحدث عن طريق إنفاق الماس على الدورات لفتح هذه الأشكال المرغوبة.

يوفر حدث Evo Vault للاعبين الفرصة للحصول على أربعة أشكال لبنادق Evo المرغوبة. لفتح هذه الأشكال، يمكن للاعبين إنفاق 20 ماسة في دورة واحدة أو اختيار حزمة من 10 دورات بسعر مخفض قدره 180 ماسة. في غضون 50 دورة، يضمن اللاعبون الحصول على مظهر مسدس Evo، مما يوفر فرصة للحصول على واحدة مقابل 900 ماسة أو حتى أقل. إلى جانب الأشكال المرغوبة للغاية، سيحصل اللاعبون على 49 مكافأة قيمة أخرى.

من المهم ملاحظة أن هناك أربعة أشكال مختلفة متاحة، ويمكن للاعبين الحصول على أي منها. جلب حدث Evo Vault موجة من الإثارة لمستخدمي Free Fire MAX، حيث كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على أغلفة الأسلحة بعيدة المنال هذه.

بالإضافة إلى حدث Evo Vault، أصدرت Garena أيضًا رموز الاسترداد لمشغلات Free Fire MAX. ومع ذلك، من المهم التصرف بسرعة، حيث أن أول 500 لاعب فقط يمكنهم الوصول إلى هذه الرموز. فيما يلي رموز الاسترداد ليوم 12 سبتمبر:

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

بجارينا

لاسترداد الرموز، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الاسترداد بالضغط على هذا الرابط: https://reward.ff.garena.com/en. قم بتسجيل الدخول إلى حساب اللعبة الخاص بك باستخدام Facebook، أو Google، أو Twitter، أو Apple ID، أو Huawei ID، أو VK. أدخل أيًا من رموز الاسترداد في مربع النص وانقر على زر التأكيد. بمجرد نجاح عملية الاسترداد، سيتم عرض المكافآت في قسم البريد الخاص بك خلال 24 ساعة.

تأكد من استرداد الرموز في أقرب وقت ممكن لتأمين وصولك إلى المكافآت.

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المقال الأصلي: رموز استرداد Garena Free Fire MAX ليوم 12 سبتمبر