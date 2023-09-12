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Garena Free Fire MAX: فتح مظاهر Evo Gun باستخدام رموز الاسترداد

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
Garena Free Fire MAX: فتح مظاهر Evo Gun باستخدام رموز الاسترداد

قدمت Garena Free Fire MAX حدثًا مثيرًا يسمى Evo Vault، حيث تتاح للاعبين فرصة الحصول على مظاهر أسلحة Evo بعيدة المنال. بدءًا من 18 أغسطس 2023، وحتى 29 سبتمبر، الساعة 3:59 صباحًا بتوقيت الهند القياسي، يمكن للاعبين المشاركة في الحدث عن طريق إنفاق الماس على الدورات لفتح هذه الأشكال المرغوبة.

يوفر حدث Evo Vault للاعبين الفرصة للحصول على أربعة أشكال لبنادق Evo المرغوبة. لفتح هذه الأشكال، يمكن للاعبين إنفاق 20 ماسة في دورة واحدة أو اختيار حزمة من 10 دورات بسعر مخفض قدره 180 ماسة. في غضون 50 دورة، يضمن اللاعبون الحصول على مظهر مسدس Evo، مما يوفر فرصة للحصول على واحدة مقابل 900 ماسة أو حتى أقل. إلى جانب الأشكال المرغوبة للغاية، سيحصل اللاعبون على 49 مكافأة قيمة أخرى.

من المهم ملاحظة أن هناك أربعة أشكال مختلفة متاحة، ويمكن للاعبين الحصول على أي منها. جلب حدث Evo Vault موجة من الإثارة لمستخدمي Free Fire MAX، حيث كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على أغلفة الأسلحة بعيدة المنال هذه.

بالإضافة إلى حدث Evo Vault، أصدرت Garena أيضًا رموز الاسترداد لمشغلات Free Fire MAX. ومع ذلك، من المهم التصرف بسرعة، حيث أن أول 500 لاعب فقط يمكنهم الوصول إلى هذه الرموز. فيما يلي رموز الاسترداد ليوم 12 سبتمبر:

  • FF7MJ31CXKRG
  • FFPO8BS5JW2D
  • PJNF5CQBAJLK
  • F7AC2YXE6RF2
  • FHLOYFDHE34G
  • XGW4FNK7ATON
  • 67IBBMSL7AK8
  • GFEICJGW9NKY
  • TKEYVGQC3CT8
  • QFVRTNJ45IT8
  • UF4BHK6LYOU9
  • IF767T1BE456
  • YFFCMCPSJ99S
  • 3BR43FMAPYEZ
  • ZXZJZE25WEFJ
  • JV427K98RUCH
  • ZMCPW2D1U3XA
  • 3FFAC2YXE6RF
  • 2FAGTFQRDE1X
  • CFFCMCPSBN9C
  • UNPYFATT3HGS
  • QFFMCPSGC9X
  • ZMCPW2D2WKWF
  • 2ZZZ76NT3PDS
  • HFCMCPCPSEN5
  • MXHNC95435FA
  • GJ6KWMFJVMQQ
  • YGFFCMCPSUYUY
  • 7EMCPW3D28VZ
  • D6EYH2W3XK8U
  • بجارينا

لاسترداد الرموز، اتبع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة موقع الاسترداد بالضغط على هذا الرابط: https://reward.ff.garena.com/en.
  2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب اللعبة الخاص بك باستخدام Facebook، أو Google، أو Twitter، أو Apple ID، أو Huawei ID، أو VK.
  3. أدخل أيًا من رموز الاسترداد في مربع النص وانقر على زر التأكيد.
  4. بمجرد نجاح عملية الاسترداد، سيتم عرض المكافآت في قسم البريد الخاص بك خلال 24 ساعة.

تأكد من استرداد الرموز في أقرب وقت ممكن لتأمين وصولك إلى المكافآت.

مصادر:

  • المقال الأصلي: رموز استرداد Garena Free Fire MAX ليوم 12 سبتمبر

By روبرت أندرو

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