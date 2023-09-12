رموز استرداد Free Fire: كيفية استردادها واستخدامها للحصول على مكافآت

تعد رموز استرداد Free Fire طريقة رائعة للاعبين للحصول على المكافآت دون بذل الكثير من الجهد. تُصدر Garena أحيانًا رموزًا جديدة تقدم عناصر مثل الجلود والأزياء والماس والمزيد. ومع ذلك، فإن هذه الرموز لها فترة صلاحية قصيرة وتخضع لقيود الخادم، لذلك من المهم للاعبين استخدامها في أقرب وقت ممكن.

لاستخدام رمز استرداد Free Fire، يجب على اللاعبين التأكد من أن الرمز مخصص لخادمهم المحدد. رموز الاسترداد لها قيود على الخادم، مما يعني أنه لا يمكن للاعبين استخدام سوى الرموز المخصصة لمنطقتهم.

عملية استرداد الرموز بسيطة ويمكن إجراؤها من خلال موقع استرداد المكافآت. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

انتقل إلى موقع استرداد المكافآت بزيارة https://reward.ff.garena.com/en. قم بتسجيل الدخول باستخدام النظام الأساسي المرتبط بحسابك داخل اللعبة. تشمل الأنظمة الأساسية المتاحة Facebook وVK وGoogle وHuawei ID وApple ID وTwitter. لا يمكن استخدام حسابات الضيف. اكتب رمز الاسترداد النشط في مربع النص المقدم. يوصى بنسخ الكود ولصقه لتجنب أي أخطاء. اضغط على "تأكيد" لإكمال عملية الاسترداد.

بعد استرداد الرمز بنجاح، سيتلقى اللاعبون مكافآتهم في قسم البريد داخل اللعبة خلال 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الصلاحية وقيود الخادم الخاصة برموز الاسترداد يمكن أن تختلف. من المهم دائمًا التحقق من التفاصيل المقدمة مع كل رمز للتأكد من أنها ستعمل لحسابك.

للحصول على أحدث رموز استرداد Free Fire، يمكن للاعبين زيارة موقع استرداد المكافآت أو التحقق من مصادر موثوقة للحصول على تحديثات بشأن الرموز الجديدة.

مصادر:

المقال الأصلي: Sportskeeda

مصدر الصورة: سبورتسكيدا