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مجموعة Embracer تستكشف بيع Gearbox Entertainment بعد نكسة الاستثمار

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
مجموعة Embracer تستكشف بيع Gearbox Entertainment بعد نكسة الاستثمار

يقال إن مجموعة Embracer Group، وهي مجموعة ألعاب، تدرس بيع شركتها الفرعية Gearbox Entertainment، في محاولة للتعافي بعد انهيار صفقة تمويل كبيرة في وقت سابق من هذا العام. بينما تستكشف شركة Embracer حاليًا المشترين المحتملين لـ Gearbox، إلا أن الصفقة غير مضمونة.

شهدت مجموعة Embracer موجة استحواذ سريعة على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث قامت بتجميع مجموعة واسعة من خصائص الألعاب والترفيه. يتضمن ذلك الاستحواذ على Dark Horse Comics وCrystal Dynamics (مطور Tomb Raider) وحقوق امتيازات مثل The Lord of the Rings وThe Hobbit. ومع ذلك، جاءت عمليات الاستحواذ هذه بتكلفة عالية، والتي أصبحت مشكلة كبيرة عندما فشلت صفقة استثمار بقيمة 2 مليار دولار، قيل إنها من مجموعة استثمارية سعودية، في يونيو/حزيران.

للتعافي من هذه النكسة، أعلنت مجموعة Embracer عن خطط لإعادة الهيكلة على مستوى الشركة، والتي تتضمن تسريح العمال، وإجراءات خفض التكاليف، وسحب الاستثمارات من قطاعات معينة. إحدى عمليات سحب الاستثمارات المحتملة التي يتم النظر فيها هي Gearbox Entertainment.

استحوذت Embracer Group على Gearbox Entertainment في عام 2021 في صفقة تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار. منذ الاستحواذ، أصدرت Gearbox جزأين فرعيين من سلسلة الألعاب الشهيرة Borderlands، مع فيلم Borderlands المقرر إصداره في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إصدارها الأخير، Remnant 2، هو العنوان الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة لشهر. يوليو.

وبحسب رويترز، يتم تسويق Gearbox Entertainment في المقام الأول لمجموعات الألعاب الدولية. تأمل Embracer Group أنه من خلال بيع Gearbox، يمكنهم تحقيق الاستقرار في مواردهم المالية والتركيز على محفظتهم المتبقية من خصائص الألعاب والترفيه.

المصادر: رويترز

By مامفو بريشيا

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