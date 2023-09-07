متصفح Aria AI متوفر الآن على Opera GX للاعبين

قام Aria، متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من ChatGPT من OpenAI، بتوسيع قدراته وهو متاح الآن على Opera GX، الإصدار الذي يركز على اللاعبين من متصفح Opera الشهير. يتيح هذا التكامل لمستخدمي Opera GX التفاعل مباشرة مع Aria والوصول إلى أخبار ونصائح ومعلومات الألعاب في الوقت الفعلي.

ومن خلال الاستفادة من Aria، يمكن للاعبين الآن التفاعل بسلاسة مع المساعد الافتراضي الذي يوفر معلومات محدثة عن أحدث اتجاهات الألعاب وأفكار الشخصيات وتواريخ إصدار ألعاب الفيديو المرتقبة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Aria اقتراحات حول شخصيات Baldur's Gate أو الاستفسار عن تاريخ إصدار Starfield.

إحدى الميزات البارزة في Aria هي اتصالها بالإنترنت، مما يضمن حصول المستخدمين على تحديثات في الوقت الفعلي ونتائج دقيقة. علاوة على ذلك، ترتبط Aria على Opera GX بميزة AI Prompts التي قدمتها Opera في وقت سابق من هذا العام. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإنشاء مطالبات الذكاء الاصطناعي، وتلخيص المقالات أو صفحات الويب، وحتى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

لتعزيز تجربة المستخدم، قدم Opera GX سطر أوامر جديدًا يمكّن المستخدمين من الوصول إلى Aria بسهولة. بالضغط على Ctrl + / (Windows) أو Cmd + / (Mac)، سيظهر شريط جانبي يحتوي على Aria، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي مع مواصلة أنشطة التصفح الخاصة بهم دون انقطاع.

حاليًا في الإصدار التجريبي، لا يمكن الوصول إلى Aria إلا لمستخدمي Opera GX مع تمكين ميزة Early Bird. يوفر برنامج Early Bird وصولاً مبكرًا إلى أحدث الإصدارات قبل طرحها لعامة الناس. لبدء استخدام Aria، يحتاج المستخدمون إلى تمكين خيارات "Aria Extension" و"Aria Command Line" في إعدادات المتصفح الخاص بهم.

متوفر في أكثر من 180 دولة، وقد جمعت Aria بالفعل أكثر من مليون مستخدم تجريبي يستفيدون من إمكانات التصفح الفريدة على منصة Opera GX.

المصادر: أوبرا، OpenAI