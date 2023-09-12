تعلن Unity عن رسوم جديدة مثيرة للجدل لمطوري الألعاب

أثارت شركة Unity، الشركة التي تقف وراء محرك Unity Engine الشهير الذي تستخدمه استوديوهات الألعاب المستقلة، جدلاً بإعلانها عن رسوم جديدة. بدءًا من 1 يناير، سيتم فرض رسوم على المطورين في كل مرة يتم فيها تنزيل لعبة باستخدام Unity Engine. سيتم فرض الرسوم عندما تصل المبيعات إلى حد 200,000 دولار أمريكي من الإيرادات على مدار 12 شهرًا أو عند 200,000 عملية تثبيت إجمالية، ويمكن أن تصل إلى 0.20 دولار أمريكي لكل عملية تثبيت، اعتمادًا على ترخيص المطور مع Unity.

وقد قوبل هذا القرار بالغضب وعدم التصديق داخل مجتمع تطوير اللعبة، حيث أعرب المطورون عن مخاوفهم بشأن العبء المالي المحتمل ونقص التشاور. يشعر العديد من المطورين بالقلق بشأن التحديات اللوجستية التي تواجه تنفيذ هذه الرسوم، بما في ذلك كيفية تطبيقها على عمليات إعادة تثبيت اللعبة على أجهزة جديدة أو في خدمات الاشتراك مثل Xbox Game Pass أو مجموعات الألعاب الخيرية مثل Humble Bundle.

ردًا على ذلك، أشارت Unity إلى الرسوم باسم Unity Runtime Fee، لأنها مرتبطة بالرمز الذي يقوم بتشغيل كل لعبة على أجهزة اللاعبين. تدعي الشركة أن هيكل الرسوم هذا يسمح للمطورين بالاستفادة من مشاركة اللاعبين المستمرة. صرح مارك ويتن، رئيس Unity Create، أن الهدف من هذه الرسوم هو "تحقيق توازن أفضل في تبادل القيمة" بين Unity والمطورين، وتحقيق المزيد من الإيرادات للشركة لمواصلة الاستثمار في المحرك.

يثير هذا القرار مخاوف بشأن الآثار المالية المترتبة على الاستوديوهات إذا واجهت رد فعل عنيفًا من قاعدة المستخدمين الخاصة بها أو إذا انتهى الأمر بألعابها في حملات تثبيت جماعية. يشعر العديد من المطورين أن هذه الرسوم الإضافية تتعارض مع فهمهم لاتفاقية الترخيص الخاصة بهم مع Unity والإيرادات التي يتوقعون تحقيقها من ألعابهم. وقد أدى عدم وضوح Unity بشأن كيفية تنفيذ الرسوم وتتبعها إلى زيادة هذه المخاوف.

Unity Engine، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2005، هو محرك ألعاب متعدد المنصات اكتسب شعبية بين مطوري الألعاب المستقلين نظرًا لقدرته على تحمل التكاليف ومرونته. وقد تم استخدامه لإنشاء ألقاب ناجحة مثل Cuphead وRust وPokémon GO. ومع ذلك، واجهت شركة Unity تحديات مالية، مما أدى إلى تسريح الموظفين والحاجة إلى إعادة تقييم استثماراتها. وتأمل الشركة أن يساعد هيكل الرسوم الجديد هذا في تحقيق المزيد من الإيرادات وتعزيز مكانتها في الصناعة.

مصادر:

- مجلة مطوري الألعاب

– مجلة إكس