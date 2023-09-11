دور البنية التحتية العامة الرقمية في تعزيز الشمول المالي والإنتاجية

أصدرت مجموعة العشرين، بالتعاون مع البنك الدولي والشراكة العالمية لمجموعة العشرين للشمول المالي (GPFI)، دليل سياسات حول تطوير ونشر البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) لتعزيز الشمول المالي ومكاسب الإنتاجية في الجنوب العالمي. وتستكشف الوثيقة إمكانات مؤشرات إدارة السياسات في تعزيز الشمول المالي والإنتاجية، مع دراسات حالة من مناطق مختلفة.

تتمتع أدوات إدارة البيانات، عند تنفيذها كأنظمة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، بالقدرة على إنشاء اقتصادات شاملة وتزويد الفئات الضعيفة بإمكانية الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الحيوية من خلال منصات الدفع الفعالة. تلعب هذه البنية التحتية أيضًا دورًا مهمًا في مساعدة الدول على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

ويستشهد دليل السياسات بمثال الهند، التي نجحت في تنفيذ مقاييس DPI مثل معرف Aadhaar الرقمي ومنصة المدفوعات الرقمية UPI القابلة للتشغيل البيني. تعتقد مجموعة العشرين أن أدوات إدارة البيانات يمكن أن تفيد ليس فقط القطاع المالي ولكن أيضًا مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في جهود الشمول المالي العالمية من خلال استخدام الخدمات المالية الرقمية (DFS)، يؤكد المنشور على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ويمكن أن تكون خدمات الشمول المالي الرقمية مفيدة في تحقيق هذه الأهداف. إذا تمت إدارة DPIs بشكل جيد، فإن لديها القدرة على خفض تكاليف المعاملات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية وقابلية التشغيل البيني، وتحسين تجارب المستخدم.

وبالنسبة للقطاع الخاص، توفر منافذ تطوير السياسات فرصاً للابتكار، وزيادة الكفاءة، والوصول إلى أسواق وائتمانات جديدة، بشرط توافر الظروف المؤسسية والسوقية اللازمة.

ومع ذلك، فإن تنفيذ DPIs يجلب أيضًا مخاطر محتملة تتعلق بالقضايا التشغيلية والقانونية والتنظيمية والإعسار والاستبعاد وقضايا حماية المستهلك المالي. ولمعالجة هذه المخاطر والاستفادة الكاملة من فوائد DPIs، يتم حث السلطات على خلق بيئة تمكينية من خلال الممارسات الجيدة، والتنظيم والإشراف على أساس المخاطر، وبنية قوية لحماية البيانات.

ومن المهم ملاحظة أن التوصيات الواردة في وثيقة السياسة طوعية وغير ملزمة، ومخصصة للسلطات العامة ولكنها قد تكون مفيدة أيضًا لأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في البنية التحتية العامة الرقمية.

وفي تطور ذي صلة، شهد نظام مدفوعات UPI في الهند، والذي يعد مكونًا رئيسيًا للبنية التحتية العامة الرقمية، شهرًا قياسيًا في أغسطس مع 10.58 مليار معاملة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 67 بالمائة مقارنة بالعام السابق. لقد اجتذب نجاح مبادرة UPI الهندية اهتمامًا من دول أخرى، حيث أفادت التقارير أن ثلاث دول أفريقية تجري محادثات مع الهند لاستكشاف الشراكات والاستفادة من تجربة الهند مع UPI.

مصادر:

– دليل سياسات مجموعة العشرين بشأن البنية التحتية العامة الرقمية للشمول المالي والإنتاجية

- NDTV: يسجل نظام مدفوعات UPI في الهند المعاملات في أغسطس