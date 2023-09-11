خليفة Fujifilm X100V: ما يمكن توقعه وترقية العدسة المحتملة

لقد كان الطلب على كاميرا Fujifilm X100V مرتفعًا منذ إطلاقها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أدت شعبيتها إلى فترات انتظار طويلة ونقص في قطع الغيار، حيث لا يزال العديد من بائعي الكاميرات بالتجزئة غير قادرين على تلبية الطلب. ومع ذلك، هناك أخبار جيدة تلوح في الأفق، حيث من المتوقع أن يصل خليفته في أوائل عام 2024، ومن المحتمل أن يتميز بعدسة جديدة تمامًا.

نظرًا للطلب الهائل على X100V، هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت Fujifilm ستكون قادرة على التعامل مع طلبات خليفتها. اضطرت الشركة إلى التوقف مؤقتًا عن تلقي الطلبات نظرًا لارتفاع حجم الطلبات على X100V. يبقى أن نرى ما إذا كانت Fujifilm قد وجدت حلاً لتلبية الطلب المتوقع على النموذج الجديد.

أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على شعبية خليفة X100 هو العدسة المدمجة. تم تجهيز X100V الحالي بعدسة مقاس 23 مم (ما يعادل 35 مم) f / 2.0. وفقًا لمصدر موثوق في موقع Fuji Rumors، قد يحتوي هاتف X100 القادم على عدسة جديدة تمامًا. لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتصميم العدسة الجديد بعد، ولكنها قد تتراوح من ترقيات طفيفة مثل مقاومة الطقس إلى تغييرات كبيرة في الطول البؤري والفتحة.

في الماضي، قامت Fujifilm بتعديل تصميم العدسة مرة واحدة فقط لسلسلة X100، والتي كانت لـ X100V. بينما ظل البعد البؤري كما هو، قدمت العدسة المحدثة دقة محسنة وتقليل التشوه وأداء أفضل للتركيز القريب. وبالنظر إلى هذا التاريخ، يبدو من غير المرجح أن تقوم Fujifilm بترقية العدسة بهذه السرعة ما لم تتضمن عملية إعادة تصميم جوهرية.

سيتعين على المصورين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر خليفة X100V أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيستمرون في قائمة الانتظار أو الانتظار حتى تتوفر المزيد من المعلومات حول النموذج الجديد. مع الإصدار المتوقع بعد بضعة أشهر فقط، قد يكون من المفيد الانتظار لمعرفة ما تخبئه Fujifilm للترقية.

المصدر

– شائعات فوجي