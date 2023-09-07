توصيات ريتشارد برانسون لتغيير قواعد اللعبة لرواد الأعمال الطموحين

قام ريتشارد برانسون، رجل الأعمال الشهير ومؤسس مجموعة فيرجن، مؤخرًا بمشاركة أفكار قيمة في رسالته الإخبارية على LinkedIn "اسأل ريتشارد" لعقول الأعمال الطموحة. في رسالته الإخبارية، قدم برانسون خمس توصيات غيرت قواعد اللعبة ويمكن أن تساعد الأفراد على ترك بصمتهم في عالم الأعمال.

تؤكد توصية برانسون الأولى على قوة الاستماع. ويعتقد أنه من خلال الاستماع الفعال، يمكن للأفراد اكتساب أفكار ووجهات نظر جديدة. يشجع برانسون رواد الأعمال الناشئين على تدوين ملاحظات دقيقة حول كل فكرة مبتكرة تنشأ عن هذه التفاعلات، مع التركيز على أهمية عدم التقليل مطلقًا من قوة الاستماع.

إن احتضان الجانب الإيجابي هو روح أخرى يروج لها برانسون. وينصح بقول "نعم" في كثير من الأحيان، مع العلم أنه ليس كل مشروع يؤدي إلى النجاح. يشجع برانسون الأفراد على المخاطرة، طالما أن ذلك من أجل قضية جيدة. هذه العقلية تزرع روح المبادرة الجريئة وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة.

العمل الجماعي والثقة هما عنصران لا غنى عنهما للنجاح، وفقا لبرانسون. وبالاستناد إلى قصة نجاح فيرجن، يؤكد على دور الثقة والتعاون في بناء علامة تجارية عالمية. يؤكد برانسون أنه من المستحيل تحقيق النجاح بمفردك ويشجع رواد الأعمال على تعلم الثقة في الناس والتعاون والتفويض.

على الرغم من مواجهة تحديات شخصية مثل عسر القراءة، يرى برانسون أن هذه العقبات تمثل فرصًا لوجهات نظر فريدة. وهو يدعو إلى التفكير بشكل مختلف ويعتقد أنه ينبغي تشجيع الأفراد على تحقيق أحلام كبيرة وطرح أفكار جذرية على الطاولة. تجسد رحلة برانسون قوة التفكير المتباين وأهمية احتضان عمليات التفكير المختلفة.

بينما تلعب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوارًا مهمة في عالم اليوم، يسلط برانسون الضوء على القيود التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. وفي حين يتمتع الذكاء الاصطناعي بمزاياه، يذكرنا برانسون بأن المهارات البشرية مثل الابتكار، والتفكير الجانبي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال لا يمكن استبدالها. تعتبر هذه المهارات الشخصية حيوية لرواد الأعمال ولا يمكن للذكاء الاصطناعي تكرارها.

وفي الختام، يؤكد برانسون على الحاجة إلى غرس التفكير الريادي لدى الشباب. ومن خلال القيام بذلك، فهو يعتقد أننا نزودهم بالأدوات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في العالم. توفر توصيات برانسون إرشادات قيمة لرواد الأعمال الطموحين وتقدم منظورًا جديدًا للنجاح في مشهد الأعمال.

التعاريف:

- التفكير التباعدي: عملية تفكير تتضمن استكشاف إمكانيات متعددة وتوليد أفكار إبداعية.

– المهارات الناعمة: المهارات غير التقنية التي تعتبر ضرورية للتواصل الفعال والتعاون وحل المشكلات والابتكار.

مصادر:

- النشرة الإخبارية لريتشارد برانسون على موقع LinkedIn "اسأل ريتشارد"

– سيكولوجية المال – كتاب لمؤلف غير معروف (غير محدد في المقال الأصلي)