تعلن SAS عن مبادرات رئيسية في مؤتمر Explore

أصدرت SAS مؤخرًا العديد من الإعلانات الرئيسية خلال مؤتمر Explore الذي عقدته في لاس فيغاس، حيث أظهرت التزامها بالذكاء الاصطناعي والتحليلات. إحدى المبادرات الرئيسية هي تعهدهم باستثمار مليار دولار في حلول الصناعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يعكس هذا الاستثمار تركيز SAS على جعل التحليلات في متناول الجميع وفي كل مكان.

وتماشيًا مع هذا التعهد، تستفيد SAS من الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل تحديات البيانات. تعمل الشركة على توليد بيانات أصلية تعكس بيئات العالم الحقيقي، مما يضمن حماية خصوصية المستخدم واختبار التحيز والتخفيف منه، بالإضافة إلى اختبار الأحداث النادرة والمتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم SAS "التوائم الرقمية"، وهي نسخ مكررة من الأنظمة المادية التي تسمح للمؤسسات بتجربة حلول جديدة واختبار استراتيجيات لتحسين الكفاءة.

أبرمت SAS شراكة مع Microsoft لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها مع منصة Microsoft Azure OpenAI. باستخدام أدوات التنسيق والتحليلات SAS جنبًا إلى جنب مع Azure، يمكن للشركات دعم العمليات الهامة ودفع الابتكار. من المقرر أن يكون التكامل متاحًا لمعاينة محدودة في وقت لاحق من هذا العام.

إعلان مهم آخر هو إطلاق SAS Health، وهي منصة رعاية صحية مصممة لتوفير أتمتة البيانات والتحليلات. يهدف حل المؤسسة هذا إلى تحسين إدارة البيانات الصحية وتوفير تحليلات ثاقبة من خلال تمكين الاستيعاب السريع للسجلات الصحية الإلكترونية بتنسيقات موحدة. ومن المتوقع أن تلعب SAS Health دورًا محوريًا في مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

تلقت منصة Viya أيضًا تحديثات في المؤتمر. قدمت SAS منصة Viya Workbench، وهي بيئة تطوير سحابية آمنة لتنفيذ التعليمات البرمجية. كما أعلنوا أيضًا عن ثلاثة عملاء لأدوات التطوير الشائعة: Jupyter Notebook وVisual Studio Code وSAS Enterprise Guide. تهدف هذه التحسينات إلى زيادة الإنتاجية وتمكين الابتكار بشكل أسرع لعلماء ومطوري البيانات.

وكشفت SAS أيضًا عن SAS App Factory، وهو تطبيق للتطوير السريع للتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يعمل هذا الحل على أتمتة عملية إعداد مجموعة التكنولوجيا السحابية الأصلية، بما في ذلك React وTypeScript وPostgres. ومن المقرر أن يكون متاحًا بشكل عام في العام المقبل، جنبًا إلى جنب مع Viya Workbench.

بالإضافة إلى هذه المبادرات، أطلقت SAS سحابة SAS لتوقعات الطاقة التي تستهدف شركات المرافق. تساعد هذه الخدمة المستندة إلى السحابة على تحسين التخطيط والعمليات من خلال توفير التحليلات التنبؤية لذروة الطلب وتخطيط النقل. وقد أظهرت التجربة التي أجريت مع إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس إمكانية هذا الحل.

وخلال المؤتمر، أكدت SAS على أهمية الذكاء الاصطناعي وحوكمة إدارة البيانات. وسلطوا الضوء على خبراتهم في مجال الحوكمة والامتثال وشددوا على شفافية نماذجهم، لا سيما تلك المتعلقة بالمحتوى الإنتاجي. كررت SAS التزامها بتقديم حلول الذكاء الاصطناعي كاملة الوظائف وشددت على القيمة التي تقدمها في "الميل الأخير" من التنفيذ.

بشكل عام، تعزز إعلانات SAS في مؤتمر Explore التزامها بالذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة تحديات الأعمال الحرجة.

مصادر:

- مجلة Business NC (المقالة المصدر)

– غرفة أخبار SAS (https://www.sas.com/en_us/news.html)