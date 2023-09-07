تسريبات Samsung Galaxy S24 Ultra: ما يمكن توقعه

قدم التسريب الأخير بعض المعلومات حول مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra. تتضمن المواصفات المشاع عنها تصميمًا من التيتانيوم ومستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، من بين ميزات أخرى. وفي حين أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها بعد، إلا أنها تتوافق مع الشائعات السابقة المحيطة بالجهاز.

وبحسب التسريب، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة QHD+ LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. ويشاع أيضًا أنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات. يقال إن الهاتف يعمل على One UI 6، المبني على نظام التشغيل Android 14.

أحد الجوانب البارزة في التسريب هو ذكر مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، دون ذكر متغير Exynos. يتماشى هذا مع تسرب سابق يشير إلى أن الإصدار Ultra من Galaxy S24 فقط هو الذي سيتم تجهيزه بمعالج Snapdragon SoC.

ادعاء آخر مثير للاهتمام هو تصميم الهاتف من التيتانيوم. وهذا يردد بيانًا سابقًا أدلى به أحد المسربين المعروفين في أغسطس. إذا كان هذا صحيحًا، فسيؤدي ذلك إلى تصميم أكثر تميزًا ومتانة لجهاز Galaxy S24 Ultra.

فيما يتعلق بنظام الكاميرا، يشير التسريب إلى إعداد خلفي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 10 ميجابكسل. يتوافق المستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع تقرير حديث يفيد بأن هاتف S24 Ultra سيحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل 3x.

وبينما تكشف هذه المواصفات المسربة عن بعض الترقيات المثيرة لجهاز Galaxy S24 Ultra، فمن المهم التعامل معها بحذر حتى التأكيد الرسمي من سامسونج. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج تهدف إلى إجراء تحسينات كبيرة على أجهزتها الرئيسية في عام 2024.

مصادر:

- ريان هينز / هيئة أندرويد