فرنسا تحظر بيع iPhone 12 بسبب مستويات الإشعاع

أعلن وزير الدولة الفرنسي للاقتصاد الرقمي أنه يجب على شركة آبل وقف مبيعات طراز iPhone 12 الخاص بها في فرنسا. ويأتي هذا القرار بعد أن أجرت هيئة مراقبة الإشعاع في البلاد، ANFR، اختبارات واكتشفت أن معدل الامتصاص النوعي للهاتف الذكي (SAR) تجاوز الحدود القانونية.

وكشف جان نويل بارو، وزير الدولة الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن ANFR أخطرت شركة أبل بالحظر. وذكر أيضًا أن تحديث البرنامج يمكن أن يعالج مشكلات الإشعاع المرتبطة بجهاز iPhone 12، المعروض للبيع منذ عام 2020.

وشدد باروت على أن أمام شركة آبل أسبوعين للرد وتنفيذ التغييرات اللازمة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى استدعاء جميع أجهزة iPhone 12 المتداولة. وشدد على أن نفس القواعد تنطبق على جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمية العملاقة.

وضع الاتحاد الأوروبي حدود الأمان لقيم معدل الامتصاص النوعي (SAR) فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول، حيث أشارت الدراسات إلى احتمال زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وستقوم هيئة الرقابة الفرنسية بمشاركة النتائج التي توصلت إليها مع المنظمين في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار بارو إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون له تأثير مضاعف.

كانت فرنسا سباقة في مراقبة مستويات إشعاع الأجهزة الإلكترونية، حيث وسعت اللوائح في عام 2020 لتتطلب من تجار التجزئة عرض قيم الإشعاع على عبوات ليس فقط الهواتف المحمولة ولكن أيضًا الأجهزة اللوحية والمنتجات الإلكترونية الأخرى.

ولم تصدر أبل حتى الآن ردا على إعلان الحظر.

المصدر: رويترز (لم يتم توفير عنوان URL)