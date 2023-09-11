خوذة Roof Boxxer 2 المعيارية: خيار أنيق وعملي لراكبي الدراجات النارية

لقد كانت خوذة Roof Boxxer خيارًا شائعًا بين راكبي الدراجات النارية منذ إنشائها في عام 1993. وتشتهر Roof بتصميمها الدائري الفريد الذي يجمع بين التصميم الحديث والرجعي، وتحتفل الآن بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها من خلال تقديم أحدث إصدار لواحدة من أكثر خوذاتها المحبوبة. – خوذة Boxxer 30 المعيارية.

اكتسبت خوذة Roof Boxxer الأصلية، التي تم إطلاقها في عام 1995، شعبية بسبب أسلوبها المذهل وميزاتها العملية. يوفر تصميمه المعياري، مع شريط الذقن القابل للطي بزاوية 180 درجة، للركاب المرونة اللازمة لتحريك الشريط بسهولة بعيدًا عن الطريق مع الحفاظ على جمالية لا لبس فيها. في عام 2017، قدمت شركة Roof طراز Boxxer Carbon، وهو إصدار أخف وزنًا وأكثر توجهاً نحو الأداء من نفس التصميم.

يعد Boxxer 2 بمثابة تطور لخط Boxxer، حيث يحافظ السقف على تصميمه المميز مع دمج التكنولوجيا المحدثة لتلبية معيار ECE R22.06 الجديد. تحتفظ الخوذة بتوافقها المزدوج P/J، مما يعني أنها معتمدة للاستخدام على الطريق مع فتح شريط الذقن أو إغلاقه. يضمن نظام FleXLocker الجديد قفلًا آمنًا للهيكل المصنوع من الألياف الزجاجية في الوضع المفتوح، مما يجعل الخوذة خفيفة الوزن بوزن 3.5 رطل فقط (1,600 جرام). ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من مطابقتها لمعيار 22.06، إلا أن Boxxer 2 تحافظ على نفس وزن سابقتها.

داخل الخوذة، تتميز Boxxer 2 ببطانة داخلية صامتة قابلة للإزالة والغسل مع معالجة مضادة للبكتيريا، مصممة لتوفير الراحة وتجربة ركوب هادئة. تشتمل الخوذة أيضًا على وسائد إضافية لسمك قابل للتخصيص وتوفر وسادات خد اختيارية بسماكات مختلفة. يأتي مزودًا بواقي شفاف مضاد للخدش مع شاشة مضادة للضباب وجاهز للاتصال الداخلي.

تتوفر خوذة Roof Boxxer 2 المعيارية بثلاثة ألوان صلبة (الأسود والرمادي والأحمر) وخيارات رسومية متنوعة. يتم تقديمه بأحجام تتراوح من XS إلى XXL ويبلغ سعر التجزئة المقترح 499 يورو (536 دولارًا أمريكيًا).

في الختام، تجمع خوذة Roof Boxxer 2 المعيارية بين الأسلوب والتطبيق العملي، مما يجعلها خيارًا جذابًا لراكبي الدراجات النارية. بفضل تصميمها المحدث والالتزام بمعايير السلامة، توفر هذه الخوذة للراكبين مزيجًا مثاليًا من الابتكار والجاذبية الكلاسيكية.

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تعريفات المصطلحات:

- خوذة معيارية: خوذة ذات شريط ذقن يمكن قلبه لأعلى، مما يسمح للراكب بكشف وجهه بالكامل.

- التجانس: عملية التصديق على أن المنتج يلبي معايير معينة للسلامة والأداء.

- معيار ECE R22.06: معيار أوروبي لخوذات الدراجات النارية، مما يضمن استيفائها لمتطلبات السلامة المحددة.