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معاينة: Forza Motorsport تواصل تراثها من القيادة الغامرة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
معاينة: Forza Motorsport تواصل تراثها من القيادة الغامرة

عادت Forza Motorsport، سلسلة محاكاة السباق الشهيرة والحصرية لوحدة التحكم والتي طورتها Turn 10 Studios، بإصدارها الأحدث. اشتهرت هذه السلسلة بجودتها العالية وتجربة القيادة الغامرة، وقد أصبحت بمثابة المعادل لجهاز Xbox للعبة Gran Turismo من PlayStation. على الرغم من أن اللعبة قد تبدو جادة في البداية، إلا أنها سرعان ما تبدد فكرة أنك بحاجة إلى أن تكون خبيرًا للاستمتاع بها.

تعرض نسخة المعاينة للعبة Forza Motorsport صورها المذهلة، مع الضوء المرتد من أغطية السيارات المصقولة أثناء تسابقك حول المسارات. تتجلى قوة وحدة التحكم في الجيل التالي في الطريقة التي يتفاعل بها الضوء مع المركبات، سواء كان الضوء الطبيعي أو أضواء الشوارع المنبعثة من المسارات. إنها ليست مجرد وليمة بصرية؛ توفر اللعبة أيضًا عناصر تحكم بديهية تجعل من السهل التعامل معها على المسار. لقد ركز المطورون على ما يجعل جهاز محاكاة السباق يعمل حقًا، مما يضمن حصول اللاعبين على تجربة ممتعة.

تتيح المعاينة للاعبين التسابق على خمسة مسارات، بما في ذلك Maple Valley الشهير ومسار خيالي مستوحى من أسلوب Grand Prix Japan. أول سلسلة سباقات للوضع الوظيفي، تسمى كأس البناء، تتكون من ثلاثة مسارات وتوفر الاختيار من بين ثلاث سيارات: 2019 Subaru STI S209، 2018 Honda Civic Type R، أو 2018 Ford Mustang GT. تهدف لعبة Forza Motorsport إلى أن تكون في متناول جميع اللاعبين، مع التركيز على تعريفهم بشعور الجلوس خلف عجلة القيادة. تؤكد اللعبة على أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب، سواء كان ذلك باستخدام ميزة الترجيع لتصحيح الأخطاء أو مواجهة تجربة أكثر تحديًا مع الذكاء الاصطناعي الذي لا يرحم والضرر الدائم.

مصادر:

– تشغيل 10 استوديوهات / يوتيوب

By غابرييل بوتا

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