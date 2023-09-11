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أطلق العنان لأسرع ما لديك في لعبة Forza Motorsport

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
أطلق العنان لأسرع ما لديك في لعبة Forza Motorsport

تعود لعبة Forza Motorsport بجزء جديد تمامًا بعد أربع سنوات. لقد عاد المطورون، Turn 10، إلى لوحة الرسم لإعادة اختراع الامتياز. يكشف العرض التوضيحي للعبة عن تغييرات مثيرة في ميزات اللعب وإمكانية الوصول.

يتكون العرض التوضيحي من ثلاثة سباقات من The Builders' Cup، والتي تركز على ترقية وبناء سيارتك. على عكس الإصدارات السابقة من اللعبة التي تركز على جمع مجموعة واسعة من السيارات، تشجع لعبة Forza Motorsport الجديدة اللاعبين على التركيز على ترقية عدد قليل من السيارات التي يستمتعون بها حقًا.

أحد التغييرات الملحوظة في طريقة اللعب هو عناصر التحكم. تتطلب عناصر التحكم في Forza Motorsport الجديدة المزيد من الدقة، مما يخلق تجربة قيادة أكثر واقعية. لم يعد من الممكن استخدام المكابح ببساطة أثناء المنعطفات؛ يجب على اللاعبين العمل مع سياراتهم لتحقيق منعطف نظيف. في حين أن عناصر التحكم قد تتطلب بعض التعديل للاعبين القدامى، إلا أنها توفر تمثيلاً أكثر دقة للقيادة الواقعية.

ميزات إمكانية الوصول في اللعبة تستحق الثناء. بذلت Forza Motorsport جهودًا لضمان قدرة اللاعبين المكفوفين وضعاف البصر على الاستمتاع باللعبة. تسمح الإشارات الصوتية المختلفة، مثل تغييرات العتاد وتنبيهات القرب، للاعبين بالتنقل في اللعبة دون إشارات مرئية. يمكن لخيارات إمكانية الوصول هذه أيضًا أن تفيد اللاعبين المبصرين، مما يعزز تجربة القيادة لديهم.

إن تضمين ميزات إمكانية الوصول يفتح اللعبة أمام جمهور جديد تمامًا، ومن المثير أن نرى كيف سيختبر اللاعبون المكفوفون وضعاف البصر اللعبة ويراجعونها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل خيارات إمكانية الوصول هذه بمثابة تذكير بأن إمكانية الوصول في الألعاب يجب توقعها بدلاً من الترحيب بها.

في الختام، عادت Forza Motorsport إلى لوحة الرسم بإصدارها الجديد. تركز اللعبة على بناء وترقية عدد قليل من السيارات المختارة، مما يوفر تجربة قيادة أكثر واقعية وغامرة. إن تضمين ميزات إمكانية الوصول يجعل اللعبة في متناول جمهور أوسع، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتقبل اللاعبون هذه التغييرات عند إصدار اللعبة.

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By غابرييل بوتا

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